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Экономика

Оборот розничной торговли в Псковской области в 2024 году составил 203,6 млрд рублей

17.02.2025 12:41|ПсковКомментариев: 0

В январе-декабре 2024 года оборот розничной торговли в Псковской области составил 203,6 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года оборот розничной торговли в Псковской области вырос на 9,8% (в сопоставимых ценах).

Розничные продажи непродовольственных товаров в регионе в 2024 году выросли на 12,5% по отношению к соответствующему периоду 2023 года и составили 107,5 млрд рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовали на сумму 96,1 млрд рублей. Рост продаж составил 6,8%.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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