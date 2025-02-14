Экономика

Оборот розничной торговли в Псковской области в 2024 году составил 203,6 млрд рублей

В январе-декабре 2024 года оборот розничной торговли в Псковской области составил 203,6 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года оборот розничной торговли в Псковской области вырос на 9,8% (в сопоставимых ценах).

Розничные продажи непродовольственных товаров в регионе в 2024 году выросли на 12,5% по отношению к соответствующему периоду 2023 года и составили 107,5 млрд рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовали на сумму 96,1 млрд рублей. Рост продаж составил 6,8%.