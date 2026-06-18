60% зумеров в России думают о собственном бизнесе – аналитики

Большая часть представителей поколения Z в России рассматривает возможность запуска собственного бизнеса, а часть молодежи уже делает первые шаги в предпринимательстве. К таким выводам пришли аналитики Авито Работы и Авито Рекламы по итогам совместного исследования, в котором приняли участие более 1 000 россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос показал, что тема самостоятельного заработка и запуска проектов становится для молодежи одной из ключевых карьерных траекторий.

Согласно результатам, 60% респондентов так или иначе задумываются о собственном деле. При этом уже ведут бизнес 4% опрошенных. Еще 14% планируют открыть свое дело в ближайшие 1–2 года, 20% только присматриваются к этой идее, а 25% допускают предпринимательство в будущем, но пока не имеют конкретного плана.

Наиболее привлекательными сферами для старта бизнеса стали IT, интернет и телекоммуникации — 11%, а также креативные индустрии, включая искусство, развлечения и медиа — 11%. Далее следуют онлайн-торговля — 10%, бьюти-сфера и фитнес — 7%, маркетинг, реклама и PR — 6%, а также медицина и фармацевтика — 5% и строительство с недвижимостью — 5%.

Главными причинами интереса к предпринимательству молодежь называет желание работать на себя — 35%, стабильный спрос на товары и услуги — 31%, возможность монетизировать хобби — 30% и быстрый старт дохода — 28%.

Средний размер стартового капитала, который считают комфортным молодые россияне, составил 1 100 550 рублей. При этом 19% готовы начать бизнес с суммой от 100 000 до 300 000 рублей.

Отдельно отмечается, что цифровая среда сильно влияет на выбор молодежи. Как пояснил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, зумеры чаще выбирают онлайн-сферы и креативные направления, поскольку старт в них требует меньше вложений, а ключевую роль играют навыки и скорость их монетизации.

По данным исследования, 19% молодых предпринимателей и тех, кто планирует открыть бизнес, намерены продвигать свои проекты через площадки электронной коммерции и маркетплейсы. В среднем на продвижение они готовы тратить около 98 805 рублей в месяц.

Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон отметил, что такие платформы позволяют быстрее находить первых клиентов и тестировать идеи без больших затрат на маркетинг, что особенно важно на старте бизнеса, пишет Cher-poisk.ru.