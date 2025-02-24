Экономика

Обновленный порядок применения УСН, объяснили псковичам в налоговой

С 2025 года изменился порядок применения УСН при изменении места нахождения организации или места жительства индивидуального предпринимателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Новые положения устанавливают правила применения налоговых ставок по УСН при смене места нахождения организаций, места жительства ИП («миграции») из одного субъекта России в другой.

В частности, если по новому месту нахождения организации, месту жительства ИП ставка налога по УСН меньше, чем применялась организацией (ИП) по прежнему месту, то в течение 3 лет налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по ставке, установленной в субъекте РФ по предыдущему месту нахождения организации, месту жительства ИП.

Новый порядок уплаты УСН при смене места нахождения организации, места жительства ИП распространяется на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года, обратили внимание в УФНС.