Экономика

Проект по развитию мебельного производства полного цикла реализуется в Псковской области

Реализация проекта по развитию мебельного производства полного цикла проводится в Псковской области благодаря фонду инвестиционного развития. Проект обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области сегодня, 13 марта. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

В 2023 году оборот производства составлял 26,5 миллионов рублей, а в 2024 году благодаря увеличению спроса оборот составил 48,7 миллионов рублей. В связи с этим было принято решение по увеличению и автоматизации производства. Для реализации был разработан проект «Мебельное производство полного цикла», по которому планируемый объём инвестиций составил 20,814 миллионов рублей. На полную мощность предприятие планирует выйти к 2028 году.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря региональному Фонду развития промышленности, который предоставил займ в размере 14 миллионов рублей. В результате модернизации производства создаются рабочие места, увеличивается выручка, которая приводит к росту налоговых отчислений в бюджет Псковской области.