Экономика

В Пскове пройдет питч-сессия для стартаперов

В Пскове команда великолукского технопарка «Электрополис» при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России 25 марта организует питч-сессию для стартаперов, сообщил в своем Telegram-канале куратор регионального отделения Союзмаша, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Мероприятие предоставляет возможность представителям бизнеса и начинающим предпринимателям Псковской области презентовать свои проекты, получить ценную экспертную обратную связь и советы для дальнейшего развития идей.

«Приглашаю инициативных и талантливых жителей региона заявить о себе. Принять участие можно как очно, так и по видеосвязи», - рассказал Александр Козловский.

Для регистрации необходимо отправить заявку на электронную почту: elektropolis@ukelvo.ru.