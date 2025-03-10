В Пскове пройдет питч-сессия для стартаперов

В Пскове команда великолукского технопарка «Электрополис» при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России 25 марта организует питч-сессию для стартаперов, сообщил в своем Telegram-канале куратор регионального отделения Союзмаша, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
Мероприятие предоставляет возможность представителям бизнеса и начинающим предпринимателям Псковской области презентовать свои проекты, получить ценную экспертную обратную связь и советы для дальнейшего развития идей.
Для регистрации необходимо отправить заявку на электронную почту: elektropolis@ukelvo.ru.