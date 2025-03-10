Экономика

Федеральной налоговой службе могут разрешить отслеживать расчеты самозанятых россиян

Внести для этого необходимые изменения в законодательство правительству рекомендовала счетная палата, пишут «Ведомости».

В ходе проверки эффективности работы спецрежима налога на профессиональный доход (НПД), которую ведомство проводило по поручению президента РФ Владимира Путина, аудиторы заключили, что у государства недостаточно инструментов контроля за самозанятыми.

В частности, в результате контрольных мероприятий было установлено, что часть из них не передавала сведения о своих расчетах, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, пояснил представитель Счетной палаты. Он также отметил тенденцию к увеличению задолженности по НПД.

На данный момент проведение проверок самозанятых затруднено из-за того, что они не подают декларации, а сам налог исчисляется налоговыми органами, пояснил собеседник «Ведомостей». В связи с этим, по его словам, основной риск спецрежима Счетная палата усматривает именно в сфере полноты контроля за доходами самозанятых. До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил о риске ухода самозанятых от налогов. По его словам, уровень декларируемых ими доходов вызывает беспокойство властей, так как у трети плательщиков НПД он нулевой, еще часть самозанятых не получает даже минимального размера оплаты труда (с 2025 года составляет 22 440 рублей в месяц).