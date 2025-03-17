Экономика

В Псковской области кредитование бизнеса росло умеренными темпами – ЦБ

Годовой прирост кредитного портфеля предприятий Псковской области составил 6,7% на начало февраля 2025 года, что примерно на уровне начала января (6,4%). Уже второй месяц кредитование бизнеса росло умеренными темпами, снизившись с двухзначных значений, наблюдавшихся в последние годы. Общий размер задолженности достиг 73,6 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Центробанка.

Наибольший рост задолженности показали предприятия пищевой промышленности. На начало февраля их кредитный портфель увеличился за год в 2,2 раза, достигнув 7,6 млрд рублей. В то же время по сравнению с началом января годовой рост портфеля замедлился.

«Основной причиной высоких показателей является рост инвестиционной активности региональных предприятий. В прошлом году в Псковской области открывались новые производства, проводилась модернизация оборудования, что привело к росту выпуска готовой продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 19,2%. Положительная динамика выпуска сохраняется и в начале 2025 года», – сообщила начальник экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Чемелева.

В то же время чуть более половины корпоративного кредитного портфеля Псковской области на начало февраля 2025 года приходилось на сельскохозяйственные предприятия. За год кредитный портфель в этой отрасли снизился на 2,2% до 37,5 млрд рублей. Такая динамика может быть связана с окончанием в регионе ряда крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.