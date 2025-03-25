Экономика

Запуск программы льготных кредитов для малого бизнеса отсрочили

Малый и средний бизнес пока не дождался новой программы по льготным кредитам, которую власти планировали перезапустить до 5 марта. Такой механизм может начать действовать с 5 апреля. В пресс-службе Минэка точную дату не назвали.

Обновленный механизм распространится на несколько областей — обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, а также в области информационных технологий и научно-технической сфере. Компании смогут получить кредит по ставке на 3,5 п.п. ниже ключевой — сейчас это получается 17,5%. Также сократится объем суммы — до 100 млрд рублей ежегодно, пишут «Известия».

Тем не менее власти ищут способы мотивировать предприятия инвестировать в развитие. В частности, еще в феврале 2024-го президент Владимир Путин поручил удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году до 66% от ВВП. Однако малые компании пока что не спешат выходить на IPO, обратила внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она пояснила: предприниматели не готовы выполнять требования для участников фондового рынка, а инвесторы могут с опаской вкладывать средства в акции МСП.

Сейчас льготная поддержка направлена лишь на несколько отраслей. Как рассказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, бизнес-объединение тоже сконцентрировало помощь компаниям из сферы технологий, туризма, научно-технической деятельности и производств.