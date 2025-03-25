Экономика

Инициативу великолучан по созданию музеев трудовой доблести поддержали в Москве

Инициатива великолучан по созданию музеев трудовой доблести получила поддержку на форуме координаторов федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё», который проходит 28 марта в Москве, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, куратора регионального отделения Союза машиностроителей России, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Планируется, что эти музеи станут частью туристических маршрутов региона. В рамках проекта также предлагается проводить экскурсии на предприятия для школьников, начиная с первого класса, а также показывать фильмы о предприятиях региона в школах и на родительских собраниях.

«Инициаторами идеи стали участники СВО из Великих Лук Дмитрий Шляпин, Алексей Копылов, Николай Чеботарь и Алексей Харитонов под руководством председателя городского филиала Ассоциации ветеранов СВО Алексея Фомичёва. Они предлагают наладить тесное сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями, испытывающими нехватку специалистов, с целью преодоления кадрового дефицита. Регулярное знакомство детей с реальным производством поможет вызвать у них интерес к профессии и повысить вероятность того, что они останутся работать в родном городе после окончания учёбы. Бойцы возвращаются на свои предприятия с желанием сделать их сильнее, решить кадровые проблемы и убедить молодое поколение выбирать местные производства», - отметил Александр Козловский.

Инициативу команды из Псковской области поддержали член Генсовета «Единой России», координатор федерального партпроекта «Выбирай своё» Сергей Морозов, заслуженная артистка России Нонна Гришаева и участники форума из регионов страны.