Инициативу великолучан по созданию музеев трудовой доблести поддержали в Москве

Инициатива великолучан по созданию музеев трудовой доблести получила поддержку на форуме координаторов федерального партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё», который проходит 28 марта в Москве, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, куратора регионального отделения Союза машиностроителей России, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Планируется, что эти музеи станут частью туристических маршрутов региона. В рамках проекта также предлагается проводить экскурсии на предприятия для школьников, начиная с первого класса, а также показывать фильмы о предприятиях региона в школах и на родительских собраниях.
«Инициаторами идеи стали участники СВО из Великих Лук Дмитрий Шляпин, Алексей Копылов, Николай Чеботарь и Алексей Харитонов под руководством председателя городского филиала Ассоциации ветеранов СВО Алексея Фомичёва. Они предлагают наладить тесное сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями, испытывающими нехватку специалистов, с целью преодоления кадрового дефицита. Регулярное знакомство детей с реальным производством поможет вызвать у них интерес к профессии и повысить вероятность того, что они останутся работать в родном городе после окончания учёбы. Бойцы возвращаются на свои предприятия с желанием сделать их сильнее, решить кадровые проблемы и убедить молодое поколение выбирать местные производства», - отметил Александр Козловский.
Инициативу команды из Псковской области поддержали член Генсовета «Единой России», координатор федерального партпроекта «Выбирай своё» Сергей Морозов, заслуженная артистка России Нонна Гришаева и участники форума из регионов страны.
«Отмечу, что профориентационные экскурсии для детей на Псковщине мы по линии реготделения СоюзМаша проводим достаточно давно. Теперь есть возможность объединить усилия с участниками СВО. Дополнительно в решении кадрового вопроса поможет кинопальмонах "Безопасная работа", который сегодня презентовали на форуме. Фильмы этого проекта основаны на реальных историях специалистов крупных предприятий со всей страны. Показ этих картин в Псковской области мы планируем организовать осенью этого года, начнем с нового кинотеатра в Великих Луках. На сегодняшний день их уже посмотрели свыше четырёх миллионов зрителей», - добавил Александр Козловский.