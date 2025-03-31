Экономика

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области в марте превысила 57 тысяч рублей — аналитики

Аналитика рынка труда Псковской области показывает, что средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 57,2 тысячи рублей. С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 1,2 тысячи рублей. А вот за год зарплатные предложения выросли даже больше: +2,8 тысячи рублей или на 5%, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

В свою очередь доход более 135 тысяч рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии.

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Псковской области, в который вошли: