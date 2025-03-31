Экономика

«Федеральная практика» Минпромторга в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля

Мероприятие посвящено реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала СЗФО. Запланировано несколько сессий, также на площадке развернута выставка крупнейших промышленных предприятий региона, которые демонстрируют свои товары, новые разработки, в том числе в сфере импортозамещения. По соседству работает гастровыставка Псковской области. Любой желающий может пообщаться с создателями псковских продуктов, отведать кулинарные изыски и погрузиться в культуру Псковской земли.

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.