Как сняться с учета самозанятому, рассказали псковичам в налоговой службе

Для прекращения деятельности в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) самозанятые могут вместо налогового органа воспользоваться приложением «Мой налог», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.
Для этого необходимо:
Кроме этого, перестать быть плательщиком НПД можно при помощи портала Госуслуги. В этом случае достаточно перейти к услуге «Снятие с учета самозанятого».
Датой снятия с учета является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.
После снятия с учета предоставляется ограниченный доступ в мобильное приложение «Мой налог», в котором будет сохранена функция уплаты налога.
Обращаем внимание, что налоговый орган автоматически снимает физическое лицо с учёта, как плательщика НПД, в следующих случаях:
Налогоплательщик после снятия с учета в налоговом органе в качестве самозанятого вправе повторно встать на учет в качестве плательщика НПД при отсутствии у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.
С более подробной информацией можно ознакомиться сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».