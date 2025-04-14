Экономика

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Псковской области вырос в 2,5 раза

За период с 1 января по 3 апреля Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 421 партию животноводческой продукции общим объемом 10,2 тысячи тонн, произведённую предприятиями Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

С территории региона были экспортированы 10 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов (шкурки, ноги, уши, хвосты, головы) во Вьетнам, Гонконг, Китай, Грузию, Сербию и Азербайджан, 127,4 тонны готовой рыбопродукции в виде рыбных консервов в Грузию и Азербайджан и почти 36 тонн охлажденной рыбы и рыбопродукции в Эстонию.

В Россельхознадзоре отметили, что за аналогичный период 2024 года на экспорт было отправлено 4,3 тысячи тонн продукции, следовательно, объём экспортных поставок с территории Псковской области в этом году увеличился почти в 2,5 раза.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.