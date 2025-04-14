Экономика

В Псковской области растёт конкуренция за рабочие места — аналитики

Специалисты hh.ru провели анализ рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в Псковской области начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.

Статистика показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Псковской области претендуют более 5 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,7 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу почти на 3 пункта.

«Пока еще данный показатель (5,5 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Псковской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 60%. Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это «белые» воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются «оголенными» и без притока кадров», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Псковской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и массмедиа (более 34 соискателей на вакансию), в области консалтинга и стратегии (более 28 кандидатов на рабочее место), а также в сфере маркетинга и рекламы (более 26 человек на должность).

Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 6 пунктов до 12 человек на место), администраторов (+6 пунктов до 13 человек на место), а также обслуживающего персонала (+7 пунктов до 10 соискателей на вакансию).