В Псковской области растёт конкуренция за рабочие места — аналитики

Специалисты hh.ru провели анализ рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в Псковской области начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.
Статистика показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Псковской области претендуют более 5 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,7 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу почти на 3 пункта.
Наиболее высокий уровень конкуренции в Псковской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и массмедиа (более 34 соискателей на вакансию), в области консалтинга и стратегии (более 28 кандидатов на рабочее место), а также в сфере маркетинга и рекламы (более 26 человек на должность).
Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 6 пунктов до 12 человек на место), администраторов (+6 пунктов до 13 человек на место), а также обслуживающего персонала (+7 пунктов до 10 соискателей на вакансию).