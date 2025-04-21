Экономика

Банковская система работает достаточно устойчиво — директор псковского отделения Россельхозбанка

Банковская система в настоящее время работает достаточно устойчиво, заявила директор Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Есть топ-банки, которые обладают значительным запасом прочности, есть мелкие региональные банки с неоднозначной ситуацией, но если говорить о банковской системе в целом, то сейчас она достаточно устойчивая»,- рассказала Анна Тарасенко.

Давать комментарий по поводу заморозки вкладов директор отказалась, так как посчитала, что эти слухи не имеют никакого смысла.

Уровень ключевой ставки, который установлен сейчас, способствует тому, чтобы сподвигать людей делать накопления и притормаживать кредитование. Ключевая ставка как инструмент регулирует процесс кредитования и сдерживает экономику от «перегрева», пояснила гостья студии.

«Но является ли ключевая ставка потолком — это ещё неоднозначно. Потому что среднесрочный прогноз обновился Центральным банком в сторону повышения», - сообщает Анна Тарасенко.

Напомним, ключевая ставка ЦБ РФ сегодня составляет 21%.