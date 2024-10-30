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Экономика

«Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах?

30.10.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В минувшую пятницу Центральный банк России повысил ключевую ставку. Уже третий раз за текущий год. На этот раз до рекордного 21%. Либеральные экономисты говорят, что это крайне вредное и опасное решение, что при такой ставке наша экономика не сможет развиваться, что это стопор для развития бизнеса. Такую точку зрения поддерживают и многие предприниматели. Ведь кредитованиие - это основа развития бизнеса. Во всем мире экономика развивается за счет заемных банковских средств. Ни одна крупная компания не развивается исключительно за счет собственных доходов, а при такой ключевой ставке, как «загнул» Центробанк, возвращать взятые по кредитам средства практически нереально.

Есть и другое мнение - ряд экономистов утверждают, что повышение ключевой ставки - необходимая мера, и ничего страшного в ней нет: вон в Турции ставка аж 50% - и ничего, экономика развивается. А что по поводу очередного повышения ключевой ставки думают представители псковского бизнеса? Надо было ее повышать или нет? Вредно это или полезно? Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах? Об этом в программе «Дневной дозор».

Ключевая ставка - это важнейший инструмент и показатель состояния экономики. Это процентная ставка, под которую Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Соответственно, чтобы зарабатывать, коммерческие банки будут добавлять к этому 21 проценту еще и свои. Тех, кто склонен к сбережениям, рост ключевой ставки радует - потому что есть неплохие варианты вложить свободные средства на короткие сроки по депозитам и накопительным счетам. А вот тех, кто планировал брать кредиты или ипотеку, рост ставки, несомненно, огорчит, отмечал доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Что же касается экономики, рост ключевой ставки, по его мнению, сильно ударит по компаниям, которые часто берут кредиты. Вплоть до банкротства.

«Это особенно плохо для закредитованных компаний, которые регулярно берут новые кредиты, чтобы расплатиться по старым. И здесь, конечно, для них кредитная нагрузка будет возрастать. А это риск и банкротства или, как минимум, ухудшения финансового положения. В конечном итоге, чем меньше они будут получать прибыли и, возможно, уходить в убытки, тем, возможно, в дальнейшем это ниже конкуренция на рынке. Но и для бюджета это плохо, потому что, если снижаются прибыли, значит, и будет меньше налогов. Люди, которые работают на этих предприятиях, рискуют остаться без работы, поэтому это потенциально негативное явление».

Повышение ключевой ставки - оправданная мера. Таким образом Центробанк пытается удержать инфляцию, отмечает директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко. Будет ли это повышение последним в этом году, сказать сложно. 

«Я считаю, что наш регулятор здраво подходит к общей экономической ситуации. И то, что это произошло, было объективно оправдано текущей экономической ситуацией в стране. К сожалению, я не могу предсказывать данную ситуацию, потому что на это влияет очень много факторов, как внутренних, так и внешних».

Между тем, псковский промышленник, руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий считает, что повышение ключевой ставки - очень плохой маневр, и ни к какому понижению уровня инфляции он не приведет. Наоборот, может повториться ситуация начала 90-х годов прошлого века, когда вздутие учетной ставки привело к массовому разорению дееспособных предприятий, которые в то время успешно работали на территории нашей страны. 

«С инфляцией надо бороться “по науке”. Чем больше мы выпускаем товаров, тем меньше у нас инфляция. Это ноу-хау русского Центробанка. Это просто уничтожение экономики. Это приведет к стагнации производства. И еще. Я внимательно госпожу Набиуллину (Эльвира Набиуллина - председатель Центрального банка Российской Федерации - ред.) слушаю и хочу передать смысл ее высказываний: “Мы повышаем учетную ставку - инфляция растет. Мы еще раз повышаем учетную ставку - инфляция растет. Мы опять повышаем учетную ставку - инфляция растет”. Может быть, гайки не в ту сторону крутите, госпожа Набиуллина? Вы не понимаете, что вы вообще делаете? Существует и другое мнение: если бы не Набиуллина, то инфляция была бы еще больше. Я сомневаюсь, больше чем у нас сегодня – не бывает».

Руководитель агентства недвижимости «Этажи» Роман Максименко надеется, что со стороны ЦБ повышение ключевой ставки является продуманным решением. Но в реальности такой шаг сделает ипотечную ставку еще более неподъемной, отметил эксперт и обрисовал примерный сценарий развития событий.

«Если раньше люди делали инвестицию с целью приумножить свои капиталы, вкладывались в недвижимость, то сейчас они деньги несут в депозиты. Совершенно очевидное решение для многих людей. После того, как произойдет охлаждение рынка, и ключевая ставка будет стремиться вниз, люди, естественно, начнут перетекать из депозитов в недвижимость. Такую тенденцию, может, сейчас заметили, потому что в конце третьего квартала часть депозитов закончилась. Люди забрали деньги и, в том числе, вложили в недвижимость именно из-за страха того, что с ними может что-то произойти, с деньгами. Что касается ставки, мы в Сбербанке 25,3% - ставка по ипотечному кредиту. Такая себе история. Однако часть клиентов продолжает брать ипотеку. В основном, это небольшие доплаты, то есть когда человек пытается расшириться домохозяйство какое-то, они берут недостающую сумму, допустим, миллион-полтора миллиона рублей в кредит».

К лагерю тех, кто считает повышение ключевой ставки вредным для экономики решением, относится и депутат Псковской городской Думы, директор Центра кровельных и фасадных систем Денис Иванов. Хуже будет и простым смертным, поскольку цены на товары увеличатся, и предпринимателям, полагает он, но, как и Роман Максименко, надеется, что Центробанк отдает отчет своим действиям.

«Ситуация сейчас непростая, поэтому я отдаюсь на откуп действиям Центробанка. Я думаю, что у них информации больше. Что касается реального сектора экономики, то, конечно, цены вырастут. Просто все пользуются заемными средствами, и, соответственно, это все будет переложено на потребителей. Все зависит от того, как долго мы будем в диапазоне в этом находиться. Если это затянется на год, конечно, мы все ощутим это. Если это, возможно, какой-то промежуточный период времени, три месяца, четыре, возможно, мы не испытаем ничего».

Директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин расценивает повышение ключевой ставки не только как попытку сдержать инфляцию, но и как попытку сохранить в государственной казне побольше денег, поскольку сейчас, на фоне СВО, много средств уходит на оборонно-промышленный комплекс. А когда такое происходит, начинает страдать сектор народного потребления. Но Юрий Сорокин, будучи оптимистом, верит, что наступит момент, когда ключевая ставка начнет снижаться, и наша экономика получит дальнейший импульс для развития. Это просто вопрос времени.

«Мы же внизу пищевой цепочки, можно так сказать, и у нас нет полных данных, какие потоки, какие цифры, что там происходит, мы не знаем. Мы только можем предполагать и основываемся на опыте предыдущих лет, что, если ставка начинает повышаться, значит, начинают действовать сдерживающие факторы. Конечно, это не шуточное дело, с 4−5% уйти на 21%, это значительный подъём стоимости денег, что приведёт, естественно, к снижению экономической активности товаропроизводителей. Но деньги будут направлены тем организациям, которые поддерживают обороноспособность страны. Мы же, несмотря на то, что деньги дорогие, продолжаем работать на местах. Продукция идет, но спрос снижается. Спрос снижается, люди покупают меньше. Это нужно регулировать: спрос и предложение. Когда все это закончится, когда сядут за стол и начнут договариваться, я думаю, в течение какого-то непродолжительного времени все показатели начнут восстанавливаться. Промышленность начнет опять производить и делать товары народного потребления. Все начнет стабилизироваться, так было всегда. Придет время, когда начнут снижать ставку».

Ключевая ставка в России достигла исторического максимума - 21 процента, преодолев даже уровень кризисного 2022 года. Поясняя свое решение повысить ставку, Центробанк отметил, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза, а ожидания населения и бизнеса по поводу роста цен достигли максимума с начала года. На этом фоне необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. По прогнозам Банка России, с учетом принятых мер годовая инфляция снизится до 4,5–5 % в 2025 году и до 4% в 2026 году. Сбудутся ли эти прогнозы? Время покажет.

Татьяна Иванова

Теги: #Центробанк #ипотека #кредит #ставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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