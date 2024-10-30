«Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В минувшую пятницу Центральный банк России повысил ключевую ставку. Уже третий раз за текущий год. На этот раз до рекордного 21%. Либеральные экономисты говорят, что это крайне вредное и опасное решение, что при такой ставке наша экономика не сможет развиваться, что это стопор для развития бизнеса. Такую точку зрения поддерживают и многие предприниматели. Ведь кредитованиие - это основа развития бизнеса. Во всем мире экономика развивается за счет заемных банковских средств. Ни одна крупная компания не развивается исключительно за счет собственных доходов, а при такой ключевой ставке, как «загнул» Центробанк, возвращать взятые по кредитам средства практически нереально.
Есть и другое мнение - ряд экономистов утверждают, что повышение ключевой ставки - необходимая мера, и ничего страшного в ней нет: вон в Турции ставка аж 50% - и ничего, экономика развивается. А что по поводу очередного повышения ключевой ставки думают представители псковского бизнеса? Надо было ее повышать или нет? Вредно это или полезно? Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах? Об этом в программе «Дневной дозор».
Ключевая ставка - это важнейший инструмент и показатель состояния экономики. Это процентная ставка, под которую Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Соответственно, чтобы зарабатывать, коммерческие банки будут добавлять к этому 21 проценту еще и свои. Тех, кто склонен к сбережениям, рост ключевой ставки радует - потому что есть неплохие варианты вложить свободные средства на короткие сроки по депозитам и накопительным счетам. А вот тех, кто планировал брать кредиты или ипотеку, рост ставки, несомненно, огорчит, отмечал доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Что же касается экономики, рост ключевой ставки, по его мнению, сильно ударит по компаниям, которые часто берут кредиты. Вплоть до банкротства.
Повышение ключевой ставки - оправданная мера. Таким образом Центробанк пытается удержать инфляцию, отмечает директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко. Будет ли это повышение последним в этом году, сказать сложно.
Между тем, псковский промышленник, руководитель холдинга NPN Игорь Савицкий считает, что повышение ключевой ставки - очень плохой маневр, и ни к какому понижению уровня инфляции он не приведет. Наоборот, может повториться ситуация начала 90-х годов прошлого века, когда вздутие учетной ставки привело к массовому разорению дееспособных предприятий, которые в то время успешно работали на территории нашей страны.
Руководитель агентства недвижимости «Этажи» Роман Максименко надеется, что со стороны ЦБ повышение ключевой ставки является продуманным решением. Но в реальности такой шаг сделает ипотечную ставку еще более неподъемной, отметил эксперт и обрисовал примерный сценарий развития событий.
К лагерю тех, кто считает повышение ключевой ставки вредным для экономики решением, относится и депутат Псковской городской Думы, директор Центра кровельных и фасадных систем Денис Иванов. Хуже будет и простым смертным, поскольку цены на товары увеличатся, и предпринимателям, полагает он, но, как и Роман Максименко, надеется, что Центробанк отдает отчет своим действиям.
Директор завода «Псков-Полимер», вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин расценивает повышение ключевой ставки не только как попытку сдержать инфляцию, но и как попытку сохранить в государственной казне побольше денег, поскольку сейчас, на фоне СВО, много средств уходит на оборонно-промышленный комплекс. А когда такое происходит, начинает страдать сектор народного потребления. Но Юрий Сорокин, будучи оптимистом, верит, что наступит момент, когда ключевая ставка начнет снижаться, и наша экономика получит дальнейший импульс для развития. Это просто вопрос времени.
Ключевая ставка в России достигла исторического максимума - 21 процента, преодолев даже уровень кризисного 2022 года. Поясняя свое решение повысить ставку, Центробанк отметил, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза, а ожидания населения и бизнеса по поводу роста цен достигли максимума с начала года. На этом фоне необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. По прогнозам Банка России, с учетом принятых мер годовая инфляция снизится до 4,5–5 % в 2025 году и до 4% в 2026 году. Сбудутся ли эти прогнозы? Время покажет.
Татьяна Иванова