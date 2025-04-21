Экономика

Индекс производства сельхозпродукции в Псковской области вырос почти на 33% в 2024 году

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в Псковской области в 2024 году составил 78,1 млрд рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий - 132,8 % по отношению к 2023 году, следует из доклада «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году», который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Таким образом, Псковская область занимает первое место в рейтинге регионов России по индексу производства сельскохозяйственной продукции. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область занимает второе место по объему продукции АПК.

В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций в 2024 году приходилось 90,3 %, личных подсобных хозяйств – 8 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 1,7 %.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2024 году направлено 750 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 43 млн рублей.