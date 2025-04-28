Экономика

Бизнес СЗФО инвестировал 4 млрд рублей в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбера

В Северо-Западном федеральном округе Сбер поддерживает более 250 компаний в реализации проектов по цифровой трансформации. Общий объем совместных инвестиций в эти инициативы превышает 4 млрд рублей. Ключевые направления сотрудничества включают внедрение AI-помощников, разработку мобильных приложений, создание служебных чат-ботов и автоматизацию отчётных процессов, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Предприниматели активно внедряют искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Сбер и компании региона проводят сессии по разработке AI-решений, учитывающих отраслевые особенности. Такой адресный подход позволяет максимально адаптировать передовые технологии под конкретные производственные задачи, обеспечивая качественную цифровую трансформацию предприятий.