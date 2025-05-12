Экономика

Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Псковской области

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Псковской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.

Индексация

Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Псковской области, на данный момент достигла 54,5 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 3,7 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Псковской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.

У кого зарплаты выросли

Между тем в Псковской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход в ИТ-сфере (+15,8 тыс.) до 59,4 тыс. рублей. На 12,8 тыс. до 70 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для специалистов сферы медицины и фармацевтики. Также на 6,6 тыс. вырос потенциальный доход для маркетологов (до 51,3 тыс. рублей). При этом есть области и с падением уровня зарплаты: заметнее всего доход снизился у администраторов (-41,7 тыс.) до 63,4 тыс. рублей и обслуживающего персонала (-39,2 тыс.) до 60,8 тыс. рублей.

Кто больше других доволен зарплатой

При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО и в том числе Псковской области за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.

В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Псковской области за год? Данные hh.ru: