Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Псковской области

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы рынка труда Псковской области активнее всего растут в зарплате, как много компаний уже провели и планируют провести индексацию зарплат, а также насколько текущий доход устраивает жителей региона.
Аналитика hh.ru показывает, что медиана зарплаты, которую можно заработать в Псковской области, на данный момент достигла 54,5 тыс. рублей. По сравнению с весной 2024 года работодатели нарастили зарплатные предложения на 3,7 тыс. рублей. При этом данные сервиса «Банк данных зарплат» свидетельствуют, что пока лишь 47% работодателей СЗФО и в том числе Псковской области успели провести индексацию зарплат своих работников. По данным компаний, средний уровень пересмотра зарплат +10% к текущей зарплате сотрудников. Еще 33% компаний планируют повысить доход своих работников в ближайшие три месяца.
Между тем в Псковской области по сравнению с прошлым годом сильнее всего нарастили доход в ИТ-сфере (+15,8 тыс.) до 59,4 тыс. рублей. На 12,8 тыс. до 70 тыс. рублей выросли зарплаты в вакансиях для специалистов сферы медицины и фармацевтики. Также на 6,6 тыс. вырос потенциальный доход для маркетологов (до 51,3 тыс. рублей). При этом есть области и с падением уровня зарплаты: заметнее всего доход снизился у администраторов (-41,7 тыс.) до 63,4 тыс. рублей и обслуживающего персонала (-39,2 тыс.) до 60,8 тыс. рублей.
При этом опрос hh.ru показывает, что текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО и в том числе Псковской области за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход «на троечку». Остальные затруднились ответить.
В разрезе профессий: больше других недовольны своей зарплатой сейчас работники из сферы маркетинга и пиара. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сразу 32% работников этих сфер. Кроме того, 22% работников из сферы безопасности, 20% работников производственной сферы, 19% ИТ-специалистов – также больше других не довольны доходом. А вот наиболее удовлетворены своей зарплатой сейчас работники сферы транспорта и логистики (34%), ретейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Псковской области за год? Данные hh.ru:
|
Профессиональная область
|
2025
|
2024
|
Динамика за год
|
Административный персонал
|
63 418 ₽
|
105 176 ₽
|
- 41 758 ₽
|
Добыча сырья
|
72 035 ₽
|
101 508 ₽
|
- 29 473 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
60 881 ₽
|
100 107 ₽
|
- 39 226 ₽
|
Информационные технологии
|
59 458 ₽
|
43 602 ₽
|
15 856 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
51 346 ₽
|
44 673 ₽
|
6 673 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
70 000 ₽
|
57 176 ₽
|
12 824 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
45 927 ₽
|
44 965 ₽
|
962 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
67 662 ₽
|
70 897 ₽
|
- 3 234 ₽
|
Рабочий персонал
|
67 631 ₽
|
75 993 ₽
|
- 8 362 ₽
|
Розничная торговля
|
37 921 ₽
|
35 603 ₽
|
2 317 ₽
|
Сельское хозяйство
|
87 011 ₽
|
94 561 ₽
|
- 7 550 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
71 053 ₽
|
73 382 ₽
|
- 2 329 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
87 715 ₽
|
103 338 ₽
|
- 15 623 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
39 404 ₽
|
34 694 ₽
|
4 710 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
50 140 ₽
|
43 745 ₽
|
6 395 ₽
|
Весь рынок труда Псковской области
|
54 572 ₽
|
50 841 ₽
|
3 732 ₽