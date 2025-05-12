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Экономика

Псковская делегация приняла участие в XX съезде «Деловой России»

14.05.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» присоединилось к форуму и XX съезду организации с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель регионального отделения, председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура» Дмитрий Мельников. 

На форуме обсуждались проблемы предпринимателей, в частности: условия, на которых должны возвращаться иностранные компании, донастройка налоговой системы, проблемы землепользования, фармацевтики, строительной отрасли, а также развитие новых регионов и их инвестиционный потенциал.

«По всем озвученным проблемам Владимиром Владимировичем Путиным были даны ответы и переданы соответствующие поручения профильным ведомствам. О решениях, принятых на уровне, требующем изменение законодательства, мы узнаем в ближайшее время, что касается прошедшего в один день с форумом съезда общественного движения, то там были избраны президент - Титов Павел Борисович и председатель общественного движения - Репик Алексей Евгеньевич, члены органов управления и корсовета, а также обсуждали ряд внутренних вопросов функционирования организации», - рассказал Дмитрий Мельников.

Председатель реготделения отметил, что этот форум - возможность для предпринимателей задать интересующие их вопросы напрямую президенту и получить максимально оперативный ответ от руководителей соответствующих служб и министерств, а также предложить альтернативный подход к решению определенных задач и скорректировать нормативные акты.

XX съезд «Деловой России» - одно из ключевых событий года для российского предпринимательского сообщества, подчеркнул руководитель регионального отделения. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к делегатам в режиме видеоконференцсвязи. 

От Псковского регионального отделения «Деловой России» в мероприятии участвовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель Псковского регионального отделения Дмитрий Мельников, сопредседатель Псковского регионального отделения Юрий Бурлин, исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В этом году в работе съезда приняли участие представители всех 89 субъектов региональных отделений «Деловой России». Такое широкое представительство позволило обсудить наиболее актуальные вопросы развития бизнеса на всех уровнях и обменяться лучшими региональными практиками, заметил Дмитрий Мельников. 

Президент выразил уверенность, что предложения «Деловой России» будут учтены при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму, и поблагодарил предпринимателей за стойкость и вклад в развитие экономики даже в условиях внешнего давления.

Форумы проходят ежегодно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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