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Экономика

Дмитрий Мельников: Использование западных технологий — это путь постоянного отставания

14.05.2025 13:26|ПсковКомментариев: 0

Российские компании, закупающие западные технологии, не смогут развиваться, так как им продают разработки предыдущих технологических циклов. Таким мнением поделился председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Это очень рисковый путь, так как это путь постоянного отставания. Иностранным компаниям, которые освоили технологии в некоторых отраслях на один-два технологических цикла вперед, проще всего продать свои старые технологии на небольшой рынок, например, в Россию, чтобы опережать в каких-то отраслях и постоянно продавать устаревшее. Наверстать отставание можно, только если мы сами пройдем путь ошибок и путь осваивания новых технологий. Либо мы останемся в таком положении, либо мы постараемся исправить эту ситуацию. Если мы захотим иметь суверенную промышленность, то мы сможем пройти через временные неудобства в некоторых отраслях, и эта промышленность у нас будет», - подчеркнул Дмитрий Мельников.

Он также отметил, что на первом этапе возможно возвращение ограниченного количества предприятий. В дальнейшем политика возвращения западных компаний будет зависеть от множества других факторов.

«В вопросе возвращения западных компаний, скорее всего, на первом этапе речь идет об узком количестве предприятий. В дальнейшем все будет зависеть от того, как мы сможем выстроить отношения с внешним рынком, будет ли экспорт, будет ли большой внутренний рынок. На это влияет множество факторов, в том числе и демографическая ситуация. В краткосрочной перспективе иностранные предприятия могут открываться, в тех нишах где наши партнеры будут видеть этот емкий рынок. Но в некоторых ключевых отраслях мы должны пройти путь сами, чтобы сократить отставание, даже если этот путь будет связан с дискомфортом для нас, как для потребителей», - сказал Дмитрий Мельников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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