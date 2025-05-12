Экономика

Дмитрий Мельников: Бизнес — это партнер власти

Бизнес является партнером власти, так как, например, налоговые отчисления в бюджеты различных уровней играют важную роль. Таким мнением поделился председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На сегодня бизнес — партнер власти. В том числе налоговые поступления от бизнеса играют большую роль в наполнении бюджетов различных уровней. Цены на нефть стали ниже, и влияние внутренних налогов становится выше», - заметил Дмитрий Мельников.

Он подчеркнул, что в этом нет противоречий.