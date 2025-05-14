Экономика

Минпромторг сообщил о планах регулировать маркетплейсы

Минпромторг РФ намерен регулировать деятельность маркетплейсов в стране, соответствующий законопроект готов. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.

«Мы будем регулировать. Сейчас законопроект готов. Главный смысл - важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же - честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», - сказал он.

Чекушов добавил, что маркетплейсы - такой же канал продаж для граждан, однако «оффлайн-ретейл никогда в жизни не уйдет». «В текущей конъюнктуре оффлайн очень хороший сегмент, на котором тоже можно зарабатывать», - пояснил он.

Выставка и конференция Mallpic Sochi с деловой и образовательной программой для участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости проходит в Сочи с 15 по 18 мая. Организатор - Союз торговых центров, пишет ТАСС.