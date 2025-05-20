Экономика

На заводе «Титан-Полимер» прошло обучение по международным стандартам систем менеджмента качества и безопасности продукции

В рамках проекта внедрения интегрированной системы менеджмента по требованиям международных стандартов на производственной площадке завода «Титан-Полимер» прошел первый этап обучения работников предприятия. Внедрение этой системы – важный шаг в развитии предприятия, укрепляющий его позиции как надежного поставщика качественных упаковочных материалов для пищевой и непищевой отраслей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотографии: завод «Титан-Полимер»

Системы менеджмента качества, такие как ISO 9001, помогают стандартизировать процессы, улучшить контроль над качеством, а также повышают прозрачность и предсказуемость производственной деятельности. Это не только обеспечивает соответствие требованиям клиентов и регуляторов, но и создает дополнительные конкурентные преимущества на рынке. Кроме того, система позволяет оптимизировать затраты, улучшить управление ресурсами и повысить общую продуктивность.

«Для нас качество и безопасность продукции – ключевые приоритеты. Внедрение интегрированной системы менеджмента на основе ISO 9001 и схемы сертификации FSSC 22000 позволит вывести производственные процессы на новый уровень. Мы стремимся не только соответствовать требованиям, но и минимизировать риски на всех этапах – от сырья до поставки готовой продукции потребителю. Проект направлен на повышение эффективности, снижение операционной нагрузки и, главное – на полное удовлетворение потребностей наших клиентов», - сказал генеральный директор «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

На заводе напомнили, что в ассортимент продукции завода «Титан-Полимер» входят прозрачные БОПЭТ пленки, а также пленки с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные варианты. Толщина пленок варьируется от 8 до 125 микрон. Благодаря своим механическим свойствам и устойчивости к внешним воздействиям, эти пленки полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Максимальная проектная мощность двух производственных линий завода составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.