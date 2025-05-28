Экономика

Все мечтают о желтом «Феррари», а я - о желтом тракторе! - начинающие фермеры рассказали о своих агростартапах

В Псковской области подвели итоги грантового конкурса «Агростартап». Его победителями стали девять начинающих фермеров. А это значит, что в регионе на девять хороших проектов в области сельского хозяйства будет больше. В каких направлениях планируют работать новые аграрии, на какие цели потратят средства господдержки и какую продукцию хотят выпускать, узнала Псковская Лента Новостей.

Гектары смородины

На финансирование грантов «Агростартап» в Псковской области в этом году направлено 47 млн рублей. Эти средства будут разделены между девятью начинающими фермерами из Псковского, Печорского, Опочецкого, Пушкиногорского и Гдовского районов.

«Гранты предоставлены по следующим направлениям: два - на разведение крупного рогатого скота и семь - на проекты по овощеводству, садоводству и ягодоводству», - пояснили в комитете.

Так, например, Мария Мельник из Себежского района планирует заложить смородиновый сад. «Я защищала проект по посадке черной смородины. У нас уже посажено два гектара, планируем посадить еще три. На пенсии жизнь только начинается», - рассказала она.

Женщина всю жизнь работала учителем начальных классов в Пушкиногорском, а затем - Себежском районах. А когда ушла на заслуженный отдых, стала заниматься цветоводством и садоводством. «У нас есть яблоневый сад, ещё занимаемся выращиванием тюльпанов. Также наши родственники уже более десяти лет выращивают яблоневые и смородиновые сады. Мы присоединяемся к ним, будем работать, поддерживать друг друга», - отметила фермер.

На средства гранта Мария Мельник планирует приобрести технику: комбайн, трактор и опрыскиватель. «Это самое главное, что нам не осилить, потому что очень дорого всё стоит. Поэтому спасибо государству, что поддерживает нас», - сказала она.

Вести бизнес-проект фермеру будет помогать дочь-агроном. Сама Мария тоже получила специальное образование: в прошлом году училась в школе фермера и заочно окончила Пушкинскую академию в Московской области. «Будем работать, потому что всю жизнь трудилисьв сельском хозяйстве, жили в деревне, без этого никак», - отметила Мария Мельник.

Счастливые коровки

Начинающий фермер Мария Ковальская из Печорского района также намерена на средства гранта купить технику для своей молочной фермы в деревне Иваново Болото, куда она переехала вместе с семьей из Волгоградской области.

«Ферму мы открыли в 2023 году. У коровки, и мы производим молоко. В Псковскую область специально переехали, потому что здесь очень хорошие условия: не так жарко, повышенная влажность. Все, что нужно для роста травы. Здесь коровы радуются», - сказала она.

По ее словам, единственное, что нужно - это техника: «Это кто-то мечтает о желтом «Феррари», а я - о желтом тракторе!»

Также Мария планирует купить и коров - «именно молочного направления, с племзавода», и еще больше земли. «Наши коровы так улыбаются, а теперь мы хотим, чтобы они еще и плакали от счастья», - пошутила она.

Фермеры изготавливают молочную продукцию на заказ: «Если кто-то хочет, мы изготавливаем и творог, и ряженку. Всё, что можно сделать из молока, мы делаем».

Пскович Александр Киселев средства господдержки намерен потратить на проект по выращиванию клубники в защищенном грунте.

За его плечами - 10-летний опыт работы на земле, он занимается выращиванием овощей. «Все начиналось с хобби, переросло в немножко большее. Захотелось нового уровня, вот решили обратиться в наш комитет. Сделали проект, нам его одобрили, мы его защитили и, соответственно, получили грант», - сказал он.

Проект интересен тем, что клубнику Александр планирует выращивать в теплицах, а значит продукция будет доступна круглый год. «Будем пробовать с отоплением выходить на круглогодичное выращивание», - сказал он.

Клубника будет расти в теплицах на площади полгектара в деревне Печки Печорского района. «На средства гранта будем покупать посадочные материалы, необходимые нам средства производства - все, что нужно для реализации этого проекта», - сообщил он.

Капуста и картошка

Фермер из Печорского района Анастасия Комкова хочет порадовать покупателей соленьями и квашеной капустой. «Я живу в деревне и занимаюсь овощами. Грант беру на выращивание капусты и огурцов и их переработку. Планирую солить огурцы, делать квашеную капусту без уксуса по своим рецептам, которые пользуются спросом», - рассказала она.

Проект рассчитан на пять лет и за этот период фермер планирует увеличить посадочные площади с 0,5 до 9 гектаров: «Площадь будет увеличиваться и объемы реализации тоже».

У солений и квашеной капусты уже есть свои покупатели. «Садики, школы уже спрашивают именно эту продукцию», - добавила фермер.

Реализовывать проект Анастасии будет помогать как семья, так и сезонные работники из числа местных жителей. «Но в основном, будем рассчитывать на свои силы», - говорит она.

Средства гранта нужны на приобретение трактора, чтобы землю обрабатывать, и автомобиль, чтобы доставлять большие грузы на сбыт. Также фермер планирует приобрести складское помещение.

Студент ПсковГУ Никита Рассадинов - можно сказать, потомственный фермер. «У нас семейное хозяйство, мы занимаемся выращиванием овощей, и сын является продолжателем нашего дела», - рассказала его мать, Ольга.

Фермеры занимаются возделыванием овощей, как в открытом, так и в закрытом грунте. «Выращиваем картофель, морковь, свеклу, огурцы, различные виды зелени.

В теплицах выращиваем огурцы. С ранней весны сажаем лук зеленый, редиску. А сейчас у нас цветут огурцы. Скоро будет первый сбор», - пояснила Ольга.

У Никиты свой агропроект по выращиванию картофеля. «Грант он брал на приобретение нового трактора и картофелеуборочного комплекса. Мой сын - студент, учится на факультете прикладной информатики, будущий программист. Оказывается, в нашей профессии очень нужная специальность, Потому что все отчеты нужно отправлять через интернет. В этом мы немного слабы. И молодое поколение будет нам помогать», - отметила Ольга.

По мнению фермера, победа в конкурсе «Агростартап» станет начальной точкой отсчета бизнес-проекта сына. «Папа выделил ему земли, на которых он будет сам работать и получать прибыль оттуда. И, конечно, наша помощь гарантирована ему», - сказала она.

По стопам родителей

Еще один молодой потомственный фермер - Екатерина Грибова из Псковского района. «Мои родители - фермеры. Поэтому с 11 лет я наблюдала за уборочными и посевными кампаниями. Я даже с 13 лет готовила обеды трактористам, работавшим в поле. На вопрос, почему я решила участвовать в конкурсе, ответ довольно прост: после девятого класса я решила поступать в колледж при Санкт-Петербургском государственном аграрном университете на специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». И именно тогда я поняла, что действительно хочу выращивать и возделывать сельхозпродукцию, а именно свеклу, на дальнейшую переработку», - рассказала девушка.

Агростартапом начинающего фермера стал проект по выращиванию свеклы. А средства гранта, по словам Екатерины, будут направлены на покупку различной техники - навесного оборудования, которое будет помогать при уборочных и посевных кампаниях. «Господдержка очень поможет развитию моего проекта, поскольку я малый предприниматель, и у меня нет огромных средств, которые нужны для ведения сельскохозяйственного бизнеса. Этот грант дает возможность сделать большой шаг вперед для дальнейшего развития хозяйства», - отметила Екатерина Грибова.

«Агростартап» - хорошая возможность для фермеров получить поддержку. В этом году в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап» направлено 47 млн рублей. Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год гранты «Агростартап» на общую сумму 123,5 млн рублей получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН