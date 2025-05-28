Экономика

Борис Елкин: Собственные доходы городского бюджета за два года выросли почти на 35%

Отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год представляет глава Пскова Борис Елкин на 36-й очередной сессии Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Доходы городского бюджета в 2024 году составили более 8,5 млрд рублей, значительная их часть остаётся безвозмездными поступлениями из областного и федерального бюджетов. Стабильный рост поступлений из вышеуказанных бюджетов говорит о системной и эффективной работе с правительством Псковской области и федеральным центром» - отметил глава города

Приоритетным направлением социально-экономического развития города остаётся реализация национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На эти цели в прошлом году город получил финансирование порядка 800 млн рублей, при этом кассовое исполнение традиционно находится на высоком уровне – более 99% ежегодно», - добавил Борис Елкин.

Он уточнил, что собственные доходы городского бюджета за два года выросли почти на 35%. Наибольший рост поступлений сложился из арендных платежей, реализации земельных участков, а также за счет системной работы по взысканию задолженностей.