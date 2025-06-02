Экономика

Председателем псковского отделения «Опоры России» стал Сергей Пакреев

Председателем псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» стал Сергей Пакреев, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На фото: Сергей Пакреев

На рабочей встрече с президентом Общероссийской общественной организации «Опора России» Александром Калининым губернатор Михаил Ведерников обсудил вопросы сотрудничества.

«В регионе порядка 20 тысяч субъектов МСП и почти 40 тысяч самозанятых, их поддержке мы уделяем самое пристальное внимание, в том числе за счёт мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Александр Калинин отметил динамичное развитие региона, обратил внимание на значимые вложения в инфраструктуру, в обеспечение транспортной доступности, способствующей росту не только турпотока, но и деловой активности», - рассказал Михаил Ведерников.

Новый председатель псковского филиала организации был избран сегодня. «Рассчитываю, что с новым руководителем наше конструктивное сотрудничество продолжится», - заключил губернатор Псковской области.

Ранее пост председателя регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» занимал Валерий Лесников.