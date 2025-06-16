Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли увеличить продолжительность отпусков в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему целесообразности увеличения продолжительности отпусков в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы достаточно часто на правительственном и экспертном уровне звучат различные предложения, в том числе от депутатов Госдумы, — увеличить продолжительность отпуска. Ярким примером является предложение рассмотреть «целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой демографической недели». По мнению некоторых депутатов Госдумы, такая мера может стать действенным инструментом поддержки рождаемости в стране.

Как подчеркивают авторы инициативы, для многих граждан неделя отдыха может превратиться в редкую возможность «остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса» и прийти к психологическому состоянию, которое специалисты называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка. Есть и другие аналогичные идеи, например, отправлять в дополнительный отпуск в начале учебного года родителей школьников младших классов. Или давать дополнительные дни отпуска работникам, которые жалуются на психологическое выгорание или перерабатывают. Такие законодательные инициативы вызывают общественную дискуссию - не слишком ли много у нас праздников и выходных дней, которые уже есть в законодательстве, зачем нам новые?

Существует две основные точки зрения по этому вопросу. Сторонники дополнительных отпусков говорят, что такие меры должны стимулировать здоровье нации, повысить уровень демографии, «бонусные» дни отдыха пойдут на пользу продуктивности рабочего процесса. С ними не согласны многие экономисты, они считают, что в России и так много праздников, и государство у нас очень социально-ориентированное, а вот производительность труда в России - слишком низкая. В разы ниже, чем в Европе и Китае, в котором, кстати говоря, такого количества праздников нет, а за любой прогул и неисполнительность на работе следует увольнение. Наша экономика не может себе позволить такой роскоши: давать бесконечные отпуска за все, что угодно. Надо наоборот сократить количество праздников и больше работать.

И все таки, нужны ли нам дополнительные отпуска и праздничные дни? Действительно ли дополнительные выходные способны оказать положительное влияние на рабочий процесс? Положительно или же отрицательно скажется на бизнесе большое количество каникул? А нужны ли самим сотрудникам эти внеочередные отпуска? Что об этом думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский отметил, что выходных в стране и так слишком много, а от большого количества праздников люди тоже устают. Также Александр Козловский уверен, что инициатива увеличить продолжительность отдыха трудящихся окажет на бизнес негативное влияние, ведь из-за частных отпусков и выходных снизится ритмичность выпуска продукции.

«Большое количество выходных и долгих перерывов негативно влияет на работу производственных предприятий и, конечно, влияет на людей. Усталость от больших выходных в большей степени сказывается негативно на их жизни. Я считаю, что такие законы имеют популистский характер и к ним относиться серьезно не стоит. С другой стороны, вред от них такой, что они будоражат умы людей, которые думают, что если ввести четырехдневную или трехдневную рабочую неделю, то будет лучше. Новые болезни, о которых зачастую мы слышим: выгорания, производственные, еще что-то - мне кажется, это больше надуманное и происходит от излишней праздности. Поэтому я считаю, что праздников у нас более чем достаточно. У нас длинные выходные на Новый год, на майские праздники, плюс еще законный отдых 28 дней, которые предоставляются по законодательству. Этого более чем достаточно. Плюс еще такие праздники, как День России, в этом году четыре дня мы отдыхаем, 8 марта, 23 февраля, праздники ноябрьские тоже бывают достаточно длинные. Более чем достаточно для восстановления активов».

Председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев тоже придерживается мнения, что дней для отдыха, предусмотренных действующим законодательством для работников, более чем достаточно. Если рассматривать выгорание как заболевание, то можно воспользоваться больничным отпуском, а для подготовки ребенка к школе отпуск брать необязательно. Также Андрей Михеев считает, что должен быть здравый баланс между рабочей нагрузкой и выходными днями, а данная инициатива способна баланс нарушить.

«Надо понимать, что простым математическим методом эту задачу не решить, мол, если сократить количество рабочих дней, будет больше выходных и отпускных, но тем самым перераспределится объем выполняемых задач на другие рабочие дни. Здесь тоже есть определенный риск переработки, если тот же объем задач, который выполнялся раньше, будет выполняться за меньшее количество рабочих дней. Тут надо смотреть скорее на повышение эффективности, сокращение производительных затрат и технологий бережливого производства, а не на такое перераспределение. На текущий момент достаточно есть возможностей для того, чтобы решить какие-то свои текущие задачи, с учетом имеющихся выходных и отпускных дней. Также можно использовать возможности системы здравоохранения, если речь идет о каких-то заболеваниях, в том числе о выгорании, чтобы это не сказывалось на ухудшении здоровья, поскольку производительность такого сотрудника будет падать».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, но только для отдельных предприятий, где нагрузка на сотрудников повышенная. В целом же, по мнению депутата, в российском календаре и так хватает праздничных дней для отдыха. В текущей российской реальности нужно больше работать, а не отдыхать.

«Выходных достаточно. А кому нужны выходные, скорее всего, возьмут отгулы у работодателя. Поэтому, я думаю, что будет перебор. Дополнительные выходные мы оставим на совести и по решению работодателя. Очень много людей, которые живут в наших соседних республиках, удивляются, какие у нас выходные. Надо работать. У нас достаточно проблем в экономике нашей страны, нужно вносить свой вклад. Я думаю, что работодатели не так уж рады будут, но если даже примут, тогда на совести у работодателей будет регулирование экономического процесса, чтобы не нарушать трудовой режим. Хотя на некоторых предприятиях, может быть, и надо ввести "четырехдневку"».

Экс-депутат Псковского областного Собрания, бывший председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова не вдохновилась этой инициативой и считает, что она не найдет отклика даже у самих трудящихся, ведь все прекрасно понимают, что за дополнительные нерабочие дни доплачивать никто не будет. Вместо того, чтобы вводить отпуска для родителей младшеклассников, Ульяна Михайлова предлагает, в первую очередь, обеспечить учителям и воспитателям хорошую заработную плату, чтобы образованием детей занимались педагоги, а не родители.

«Я сегодня имею возможность посмотреть на ситуацию со стороны работников, со стороны работодателей и со стороны представителя власти. И когда у нас звучат подобные заявления, как о необходимости предоставления "демографической недели", предоставления времени для родителей младшеклассников, у меня возникает ощущение, что данные инициативы плодятся людьми, которые вообще в отрыве живут от народной ситуации, не понимают и не разбираются вообще в проблемах: почему у нас низкая демография? Что надо родителям, у которых есть младшеклассники? Мне понятно, что отнюдь не об отсутствии дополнительных оплачиваемых дней речь. Когда такое звучит, работодатели просто дрогнули, а работники подумали, что в эти дни, хоть они и будут условно названы "оплачиваемыми днями", им снизят заработную плату. Не бывает такого, чтобы два плюс два получалось семь. Если работодатель будет вынужден где-то оплачивать, предоставлять гарантию, это значит, он сэкономит на необязательных или регулируемых частях заработной платы, все равно ничего сверх не возникнет. К вопросу демографии: надо просто заниматься улучшением положения граждан на территории нашей страны, а не фигней разной заниматься в Госдуме или Совете Федерации. По вопросам младшеклассников: надо платить учителям и воспитателям высокую заработную плату, чтобы работали группы продленного дня и там непосредственно занимались вопросами подготовки и правильного сопровождения, чтобы это делали именно образовательные учреждения».

Бизнес-психолог Сергей Калинин напомнил, что существует такое понятие, как производственный цикл, и чем реже он прерывается, тем меньше в нём сбоев, тем лучше работает эта бизнес-машина. По экспертной оценке бизнес-психолога, у работодателей подобная инициатива вызовет возмущение, а мнение работников, скорее всего, — разделится.

«Если мы говорим про бизнес-психологию, тут вопрос к индивидуальной мотивации, потому что, если человек работает на себя, если он заинтересован в повышении уровня доходов, если он заинтересован в повышении производительности, скорее всего, для него эти добровольно-принудительные выходные дни - это спад активности, не потому что он сам не будет работать, к нему просто люди не придут в этот день. Понятно, что это будет оцениваться негативно. С другой стороны, там, где работают люди с низкой мотивацией, работают на дядю и при этом они еще перегружены, люди действительно выгорают. Я повторюсь, это мера популистская. Скорее всего, люди к этому отнесутся позитивно, но и выгорают далеко не все. Кто действительно много работает, там риск выгорания существует, но много ли таких людей? Тенденция такая, что их становится меньше. Мера больше популистская, чем экономически оправданная, потому что серьезные экономисты говорили и говорят, что производительность труда в России не очень высокая. Есть много мыслей о том, что ее надо повышать, и это как-то не вяжется с дополнительными выходными днями, тут вот вопрос странный и не очень понятный».

Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает, что для продуктивного рабочего процесса и комфортных условий сотрудников уже давно пора переходить на четырехдневную рабочую неделю, как ранее предлагал экс-президент Дмитрий Медведев, а не вводить дополнительные отпуска, которые будут только путать сотрудников и работодателей.

«У меня такое ощущение иногда, что в Госдуме просто заняться нечем. Нам надо системно переходить на четырехдневную рабочую неделю, чтобы все семьи, независимо ни от чего, могли грамотно спланировать свои выходные и работать эффективно. Четыре дня отпахал, чтобы был хороший коэффициент и полная отдача, а три дня отдать семье. То, что Дмитрий Медведев предлагал, надо просто внедрить в жизнь, и никакие супервыходные больше не нужны. Будет время и на себя, кто один живет, и на здоровье, и на творческое развитие, и на семью, и на работу. За три дня будет другой, отдохнувший человек, и производительность труда вырастет, и эффективнее будет человек время рассчитывать, и время будет на жизнь. И должен быть отпуск полноценный раз в году. И тогда не надо никаких праздников, выходных и так далее. Сделайте по три дня в неделю, чтобы был отдых у человека, "четырехдневку", и один отпуск. И все, больше ничего не надо. Хватит дурить, а то мы уже все запутались в праздниках. На сотрудниках это тоже отразится, потому что у сотрудника есть схема работы, она одна. Постоянно ее менять сотрудникам не нужно. Во-вторых, работодатель все равно в праздничные дни в двойном размере обязан оплачивать этот труд. Ну зачем это нужно кому? Я думаю, что нужно делать "четырехдневку", это мое мнение».

Законопроекты и инициативы, исходящие от Госдумы, не перестают удивлять многих граждан России своей неординарностью, а иногда и оторванностью от жизненных реалий. Об этом говорят и реакции некоторых наших собеседников, комментирующих очередную парламентскую инициативу. Мнения у них традиционно разные: одни говорят, что работать нужно больше, чем отдыхать. Другие же настаивают, что работоспособность падает не от нехватки выходных дней, а от условий и оплаты труда. Так или иначе, все наши сегодняшние комментаторы убеждены, что дополнительные выходные и отпускные дни нам ни к чему. Более того, вреда они могут принести больше, чем пользы.

Александра Братчикова