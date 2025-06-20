Экономика

От мечты до реальности: уникальные предложения для создания и развития бизнеса

Великие Луки — второй по величине город в Псковской области и крупный торгово-промышленный центр, который ежегодно демонстрирует высокие темпы развития. Экономика на подъёме в том числе благодаря малому и среднему предпринимательству, для ведения которого созданы благоприятные условия. В частности, в городе имеется много коммерческих помещений, которые идеально подходят как для начинающих, так и для опытных бизнесменов, желающих расширить своё дело.

О возможностях покупки недвижимости для стартапа, приобретения готового бизнеса и увеличения прибыли — в нашем материале.

За стабильной прибылью

Давно мечтаете стать владельцем готового бизнеса или реализовать свой проект? Испытываете потребность в расширении имеющихся площадей? Есть хорошая новость: мечты наконец-то станут реальностью. Для этого достаточно заглянуть на Portal DA – это сервис от Сбера, предназначенный для покупки и продажи бизнес-активов и залогового имущества. На портале можно найти необходимый объект по привлекательной стоимости. В базе представлены все типы реальных активов — от коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир.

В живописном и активно развивающемся городе Великие Луки в наличии несколько уникальных предложений, идеально подходящих для ведения успешного бизнеса. Итак, лот № 1 — отдельно стоящее здание свободного коммерческого назначения на улице Ставского, 67А. Оно расположено в густонаселенном спальном районе города в зоне высокого пешеходного и транспортного трафика. В шаговой доступности находятся общежития, многофункциональный центр, служебная гостиница, больничный городок.

Общая площадь здания составляет 782 м², планировка открытая, отделка помещений чистовая. Имеются и подключены все необходимые инженерные коммуникации: вентиляция, кондиционирование, наружное освещение, системы пожаротушения. В настоящее время помещение сдано в долгосрочную аренду федеральной сети магазинов, что сулит собственнику стабильную прибыль с первых дней приобретения объекта.

Напротив здания оборудована вместительная парковка, само оно находится прямо у дороги и, как указано выше, расположено в месте с хорошей проходимостью. Поток покупателей не иссякает с утра до позднего вечера, что хорошо для любого бизнеса, который можно реализовать на свободных площадях — будь то открытие пункта выдачи заказов от маркетплейсов или сдача в аренду крупным игрокам рынка, что позволит получать пассивный доход.

Для воплощения любых идей

Для аналогичных целей подходит помещение свободного коммерческого назначения на проспекте Ленина, 18. Оно также расположено в Заречном районе, в месте с высоким пешеходным и транспортным трафиком. Это центральный проспект города, в пределах шаговой доступности находится городской парк культуры и отдыха, благоустроенные скверы и набережные, где проводят досуг жители и гости города.

Лот, выставленный на продажу, расположен на первом этаже жилого дома неподалёку от набережной Александра Матросова. Площадь помещений составляет 509 м² , отделка чистовая, вентиляция, кондиционирование, наружное освещение, пожаротушительные системы – всё имеется и подключено. Оборудованы удобный вход с улицы и парковка. Такую недвижимость можно приобрести для долгосрочной аренды или открытия собственного дела: открыть магазин, аптеку, кофейню, суши-маркет, салон красоты, компьютерный клуб или детский развивающий центр — с учётом проходимости локации и обилия жилых домов поблизости вариантов масса.

В этой же части города выставлено на продажу ещё одно помещение свободного коммерческого назначения площадью 1075 м². Оно находится на первом этаже жилого дома на улице Ставского, 19 в спальном районе, где проживают тысячи жителей, которые нуждаются в различных услугах и товарах. Больше всего в подобных локациях востребованы супермаркеты, аптечные пункты, услуги парикмахеров и косметологов, ателье и мини-кафе. Отделка помещения чистовая, инженерные коммуникации и паркинг в наличии, выход - на оживлённую улицу с высоким трафиком пешеходов и автомобилей. Оборудовать эти площади под любой прибыльный бизнес не составит усилий, а в случае сдачи в аренду доход не заставит себя долго ждать.

Инвестиции в будущее

В общей сложности на Portal DA насчитывается 14 объектов коммерческой недвижимости на территории города Великие Луки, готовых для открытия любого типа бизнеса. На выбор начинающих и опытных предпринимателей представлены 8 помещений площадью от 100 до 1000 м², 4 здания - от 700 до 16 тыс. м² , а также участок ИЖС 20 соток.

Объекты расположены в разных частях города. Помимо указанных выше продаются нежилые помещения по следующим адресам: ул. 3-й Ударной армии, 69, пом. 1001; ул. Ботвина, 9, корп. 1, пом. 1; проспект Гагарина, 32/10, пом. 1001; ул. Некрасова, 6/1, пом. 1006 и 1005; ул. Новосокольническая, 6; пр-кт Октябрьский, 44, пом. 1002; пр-кт Октябрьский, 128, пом. 1001. Также для воплощения различных бизнес-идей предлагаются имущественный комплекс на улице Гоголя, 3, торговый центр на проспекте Ленина, 56 и земельный участок на улице Новоселенинской, 34.

Удобное расположение всех перечисленных объектов позволяет эффективно развивать различные виды коммерческой деятельности: торговлю, сферу услуг, производство и многое другое. Одним из самых доступных способов начать бизнес с минимальными вложениями и быстро выйти на поток клиентов сегодня считается открытие пункта выдачи заказов. Набирает обороты и стрит-ритейл, который по уровню доходности занимает лидирующие позиции: речь о коммерческих помещениях, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельные входы с улицы. На таких площадях размещают различные заведения: супермаркеты в формате «У дома», бутики с одеждой, кофейни, салоны красоты и прочие элементы инфраструктуры, которые пользуются большой популярностью благодаря шаговой доступности. Это весьма неплохой вариант для инвестиций в коммерческую недвижимость независимо от того, планируете вы начать собственный бизнес или сдавать площади в аренду.

Почему именно Великие Луки?

В заключение перечислим некоторые причины, по которым стоит вести бизнес именно в Великих Луках.

Промышленность. В городе расположено более 40 предприятий различных отраслей, на которых трудятся тысячи местных жителей и иногородних. Все они нуждаются в товарах и услугах, предоставляемых субъектами МСП.

Поддержка предпринимателей в приоритете у городских властей. Разработана муниципальная целевая программа, действует бизнес-инкубатор «Новация».

Транспортная логистика. Великие Луки находятся на пересечении важных автомобильных и железнодорожных магистралей, что делает город важным логистическим центром Северо-Запада России. Это создаёт благоприятные условия для развития транспортных компаний, складских комплексов и предприятий, оказывающих услуги по доставке грузов.

Приграничное расположение. Близость к границе с Белоруссией способствует развитию бизнеса, связанного с торговлей различными товарами из дружественной Республики - продуктов питания, одежды, обуви, мебели, бытовой техники.

Развивающийся туризм. Город обладает хорошим туристическим потенциалом. Сюда приезжают любители окунуться в историю, насладиться живописной природой и стать частью насыщенной событийной повестки.

Таким образом, Великие Луки открывают новые горизонты для бизнеса. Приносить постоянный доход с минимальными рисками поможет недвижимость, которая всегда была и остается ценным активом, а подобрать объект, подходящий именно вам, поможет Portal DA. Начните путь к успеху прямо сейчас!

Ульяна Лаблюк