Доходы бюджета Великих Лук в 2024 году превысили 3,2 млрд рублей

29-е заседание Великолукской городской Думы прошло 27 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, первым и ключевым вопросом повестки дня стало подведение итогов исполнения бюджета Великих Лук за 2024 год.
Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума
С докладом выступила исполняющая обязанности начальника финансового отдела администрации города Татьяна Зеленкова. Она сообщила, что бюджет 2024 года исполнен с профицитом в размере 207,3 млн рублей. Доходы составили 3,276 млрд рублей, расходы — 3,069 млрд рублей.
Как было подчеркнуто в докладе, исполнение бюджета носило выраженный социальный характер. На функционирование социальной сферы направили 70,6% всех расходов. В полном объеме профинансировали мероприятия в рамках национальных проектов, в том числе благоустройство территорий, развитие образования, спорта и культуры.
Особое внимание уделялось также развитию дорожного хозяйства. Расходы по данному направлению составили более 408 млн рублей, в том числе за счёт областного финансирования — около 377 млн рублей. Значительные средства направили на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города.
По итогам 2024 года муниципальный долг города сократился на 26,8% и составил 75 млн рублей. Все обязательства по обслуживанию долга исполнялись в срок.
Доклад депутаты приняли единогласно.
В ходе обсуждения прозвучали мнения народных избранников.
«Мы с вами принимали бюджет 2024 года, мы его контролировали и принимали поправки. Итог: бюджет исполнен и все обязательства выполнены», - добавил депутат Евгений Шумайлов.