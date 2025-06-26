Экономика

Доходы бюджета Великих Лук в 2024 году превысили 3,2 млрд рублей

29-е заседание Великолукской городской Думы прошло 27 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, первым и ключевым вопросом повестки дня стало подведение итогов исполнения бюджета Великих Лук за 2024 год.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

С докладом выступила исполняющая обязанности начальника финансового отдела администрации города Татьяна Зеленкова. Она сообщила, что бюджет 2024 года исполнен с профицитом в размере 207,3 млн рублей. Доходы составили 3,276 млрд рублей, расходы — 3,069 млрд рублей.

«Доходная часть бюджета города за 2024 год исполнена на 108,3% от утвержденных годовых назначений. Темп роста собственных доходов относительно поступлений 2023 года составил 28,2%», — отметила Татьяна Зеленкова.

Как было подчеркнуто в докладе, исполнение бюджета носило выраженный социальный характер. На функционирование социальной сферы направили 70,6% всех расходов. В полном объеме профинансировали мероприятия в рамках национальных проектов, в том числе благоустройство территорий, развитие образования, спорта и культуры.

Особое внимание уделялось также развитию дорожного хозяйства. Расходы по данному направлению составили более 408 млн рублей, в том числе за счёт областного финансирования — около 377 млн рублей. Значительные средства направили на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города.

По итогам 2024 года муниципальный долг города сократился на 26,8% и составил 75 млн рублей. Все обязательства по обслуживанию долга исполнялись в срок.

Доклад депутаты приняли единогласно.

В ходе обсуждения прозвучали мнения народных избранников.

«Работали в жестких экономических условиях. По итогу бюджет исполнен почти на 100%. И что важно — исполнение носило социальный характер», - отметил депутат Дмитрий Кислицин.

«Мы с вами принимали бюджет 2024 года, мы его контролировали и принимали поправки. Итог: бюджет исполнен и все обязательства выполнены», - добавил депутат Евгений Шумайлов.