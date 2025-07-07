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Экономика

Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижаться

10.07.2025 09:59|ПсковКомментариев: 0

В первой половине 2025 года российские алкогольные компании выпустили почти 74 млн декалитров крепких напитков, что на 16% меньше год к году. Это говорит о том, что отрасль пока медленно справляется с последствиями резкого роста акцизов и заметным повышением минимальной розничной стоимости. Однако участники рыка надеются, что глубина падения объемов производства будет сокращаться и по итогам всего 2025 года составит около 6–7%.

По итогам января—июня 2025 года в России выпуск алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составил 73,89 млн декалитров (дал) — падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 16,1%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В первой половине текущего года производство спиртного крепостью свыше 9% сократилось на 9,5%, до 46,82 млн дал. В том числе выпуск водки снизился на 10,9%, до 31,38 млн дал, ликероводочных изделий — на 0,5%, до 8,04 млн дал, других спиртных напитков — на 7,5%, до 3,94 млн дал.

Наиболее выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 91,6%, до 725,4 тыс. дал, и коньяка — на 17%, до 3,45 млн дал.

Столь явное сокращение производства водки и коньяка во много обусловлено резким повышением минимальных розничных цен (МРЦ), поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, если в предыдущие годы рост МРЦ в среднем был в районе 7%, то в начала 2025 года этот показатель для водки и коньяка увеличился почти на 17%. С начала текущего года акциз на этиловый спирт вырос примерно на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ для бренди повысилась на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб. для такого же объема. Бутылка водки теперь не может стоить дешевле 349 руб., что на 16,7% больше, чем в начале 2025 года.

Снижение в категории слабоалкогольной продукции во многом связано с миграцией напитков, для которых увеличились акцизы, в другие категории, например в пивные, добавляет Андрей Московский. Ставка сборов для слабоалкогольных напитков с начала 2024 года выросла в пять раз, до 148 руб. за 1 л продукции, в то время как для пива с начала 2025 года увеличилась на 3 руб., до 30 руб. за 1 л.

Несмотря на общее снижение производства алкоголя, цифры последних месяцев показывают, что ситуация постепенно выравнивается, считает Андрей Московский.

Так, по данным РАТК, снижение выпуска алкогольной продукции в январе—мае 2025 года составило 20,4%. Впрочем, в нынешней экономический ситуации, когда наблюдается потребительский пессимизм, заметного роста продаж спиртного ожидать не стоит, а значит и производство будет снижаться, прогнозирует эксперт.

Алкогольные компании с начала этого года снижали производство в том числе из-за запасов, сделанных в конце 2024 году по старым ставкам акцизов, отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Сейчас основная часть стоковой продукции уже реализована, и предприятия вновь постепенно увеличивают розлив алкоголя, поясняет эксперт. Шапкин прогнозирует, что по итогам всего 2025 года падение производства сгладится и составит 6–7%. Это возможно, если правительство не будет дополнительно повышать акцизы, добавляет он.

Впрочем, снижение производства сказалось не на всех категориях. Так, согласно подсчетам РАТК, выпуск тихого вина увеличился на 12,4%, до 17,6 млн дал, игристого — на 18,2%, до 7,2 млн дал, пишет «Коммерсантъ». Но остальные категории показывают отрицательную динамику. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 60,5%, до 11,4 тыс. дал, ликерных вин — на 9,6%, до 644,9 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 84,7%, до 769,2 тыс. дал.

Источник: Псковская Лента Новостей
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