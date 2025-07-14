Экономика

Молодые лидеры защитили проекты на псковском «ПолитЗаводе»

Итоговая встреча участников проекта «ПолитЗавод» состоялась в Пскове 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Молодые лидеры, активисты и будущие управленцы продемонстрировали результаты своего обучения на образовательной платформе «ПолитЗавод». Проект создали для тех, кто стремится изменить будущее своей страны и стать активными участниками политической жизни. Лидеры прошли онлайн-курс по четырем направлениям: «Политический СМИ и дизайн», «Технолог предвыборного штаба», «Менеджер общественных проектов и Политический спикер». Из 46 зарегистрированных участников 18 успешно завершили обучение и подготовили итоговые проекты. На итоговой встрече присутствовали эксперты. В их состав вошли депутаты Псковской городской Думы Алексей Форш и Юрий Бурлин, а также заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандисткой работы Псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Галина Никитина.

«Что особенно ценно в проекте "ПолитЗавод" – это его практическая направленность. Участники не просто изучали теорию, а создавали реальные проекты, которые могут быть внедрены в политическую и общественную жизнь региона. Критерии оценки работ показывают серьезный подход к подготовке будущих управленцев. Радует, что победители получают реальные возможности для дальнейшего развития: стажировки в органах власти, работу помощниками депутатов, интеграцию в партийную работу. Это не формальные сертификаты, а настоящий старт в политической карьере для талантливой молодежи», – подчеркнул Алексей Форш.

Участники защитили свои проекты в рамках всех направлений курса. Эксперты оценивали работы по критериям социальной значимости, качества разработки, инновационности, команды и управления, результативности и перспективы развития.

«Как представитель депутатского корпуса, я понимаю, насколько важно инвестировать в молодые кадры. Проект "ПолитЗавод" решает стратегическую задачу подготовки нового поколения политиков и управленцев, которые смогут эффективно работать в современных условиях. Выражаю благодарность организаторам и региональному исполкому партии "Единая Россия" за поддержку такой важной инициативы. Уверен, что многие из сегодняшних участников в будущем станут достойными лидерами нашего региона», – отметил сопредседатель регионального отделения организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин.

В завершение встречи состоялась церемония вручения сертификатов участникам регионального этапа проекта. Победители получат возможности стажироваться в региональных и федеральных органах власти, а также стать помощниками депутатов различных уровней и включиться в работу региональных исполкомов партии «Единая Россия».

Организаторы выразили благодарность региональному исполнительному комитету «Единой России» за поддержку в реализации проекта, а также всем гостям, которые нашли время для встречи с активной молодежью города. Мероприятие завершилось общим фото на память.