Экономика

В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на необоснованное повышение цен на товары и услуги в период чрезвычайных и критических ситуаций, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается дополнить ФЗ "О защите конкуренции" новой статьей 102, закрепляющей запрет на экономически или технологически не обоснованное установление либо повышение цен в условиях действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также в иных критических обстоятельствах, при которых вследствие природных, техногенных, санитарно-эпидемиологических или социальных факторов существенно возрастает спрос потребителей на соответствующий товар, включая случаи транспортных и логистических сбоев, а также при наличии угрозы жизни, здоровью или безопасности граждан», - сказано в пояснительной записке.

Как пишет РИА Новости, законопроектом также вводится определение критических ситуаций как обстоятельств чрезвычайного характера (природного, техногенного, санитарно-эпидемиологического, социального и иного происхождения), влекущих нарушение устойчивого товарооборота и логистических цепочек, ограничение свободы передвижения граждан, повышение социальной напряженности, а также иных ситуаций, при которых существенно возрастает спрос потребителей на товары или затрудняется (становится невозможным) доступ потребителей к ним.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обусловлено необходимостью пресечения случаев злоупотребления в сфере ценообразования, особенно в условиях, когда потребители оказываются в уязвимом положении. В документе приводятся примеры, как в периоды кризисных явлений, чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, а также массовых задержек транспорта фиксируются значительные случаи необоснованного роста цен, в том числе на товары и услуги первой необходимости, в частности, рост цен на такси во время теракта в «Крокус сити холле» и повышение стоимости бутылки воды в аэропортах при задержке рейсов.