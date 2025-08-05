Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Мошенники под видом операторов
Последний шанс успеть на вечер романсов
Вакансии в «Россетях»
Бизнес в Великих Луках
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
инфографика регистрируем ТОС
Комфортные и безопасные
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Лев в клетке
 
 
 
ещё Экономика 05.08.2025 08:170 «Смертность» бизнеса в 1,5 раза превысила его «рождаемость» в 2025 году 08.08.2025 15:050 Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров 07.08.2025 17:190 В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС 07.08.2025 13:130 Фермерские хозяйства и ИП в Псковской области за год произвели свыше 50 тысяч тонн картофеля  07.08.2025 09:300 Банкам запретят передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней 07.08.2025 08:400 Морковь, картофель, свекла и лук за месяц подешевели на треть
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров

08.08.2025 15:05|ПсковКомментариев: 0

Резкое ослабление рубля не повлечет негативных последствий, скорее даже наоборот - простимулирует экспорт российских товаров на внешний рынок, считает вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. В беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) парламентарий поделился мнением о том, как сейчас лучше всего хранить сбережения, а также рассказал, почему населению не стоит опасаться инфляции. 

«Если произойдёт резкое ослабление рубля, то я не вижу негативных последствий, которые он может оказать на бюджет Псковской области. Наоборот, это простимулирует экспорт наших товаров, потому что при очень сильном рубле товары, которые производятся на территории России, неконкурентоспособны на международном рынке. Экономика России практически настроилась на то, чтобы производить всё необходимое внутри страны. Мы видим, насколько сильно укрепился рубль по отношению к доллару», - сказал Александр Братчиков.

По его мнению, сейчас по возможности деньги нужно хранить в рублях и на депозитах. При этом инфляции опасаться не стоит. «Депозиты приносят высокие доходы по вкладу. При такой ключевой ставке инфляции не будет в стране, потому что неинтересно покупать что либо, так как оно дешевеет. Будет ли это в дальнейшем? Какая-то инфляция в любом случае необходима, но она контролируется со стороны государства, и поэтому я не думаю, что нашему населению стоит чего-либо опасаться», - заключил депутат. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 162 человека
08.08.2025, 16:080 Пал травы обошелся жителю Новосокольников почти в полмиллиона рублей 08.08.2025, 16:020 Усатый Дымок и кот Михаил служат вместе с псковскими спасателями 08.08.2025, 15:590 Первый в Псковской области медицинский микробиолог приступил к работе 08.08.2025, 15:480 Лукашенко заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок
08.08.2025, 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 08.08.2025, 15:361 В Псковской области очень хорошие дороги – Владимир Кузь 08.08.2025, 15:260 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх. ВИДЕО 08.08.2025, 15:130 Снижение урожайности меда отмечают псковские пасечники
08.08.2025, 15:080 Дефицит неквалифицированных рабочих наблюдается в дорожной отрасли Псковской области 08.08.2025, 15:050 Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров 08.08.2025, 14:580 Обучение наблюдателей-блогеров провели в Пскове в преддверии выборов 08.08.2025, 14:530 В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка до миллиона рублей
08.08.2025, 14:500 Росгвардейцы предотвратили хищение на сумму 3 тысячи рублей в Пскове 08.08.2025, 14:350 Компании из Петербурга занимаются резкой асфальта в Псковской области 08.08.2025, 14:230 За полгода при содействии прокуратуры погашен долг по зарплате перед 240 псковичами  08.08.2025, 14:120 Завершён приём заявок от желающих выступить на августовских Пушкинских чтениях в «Михайловском»
08.08.2025, 13:590 Владимир Кузь: В дорожной отрасли непростые времена 08.08.2025, 13:530 Ярмарка меда проходит в Детском парке в Пскове 08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО 08.08.2025, 13:380 Изменится режим работы светофора на автодороге Псков – Изборск у поворота на Подосье
08.08.2025, 13:340 «Псковвтормет» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку 08.08.2025, 13:330 Фотофакт: Асфальт укладывают во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове 08.08.2025, 13:170 Пушкиногорский суд поддержал отказ ТИКа регистрировать кандидата в окружные депутаты 08.08.2025, 13:090 Ограждения от диких животных могут появиться на трассе Р-23 в Псковской области
08.08.2025, 13:060 В небе над Россией пролетел яркий астероид 08.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных кадрах в дорожной сфере 08.08.2025, 12:500 На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей 08.08.2025, 12:430 Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука
08.08.2025, 12:420 О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных 08.08.2025, 12:260 Сохранили и приумножили: главное из отчёта главы Великих Лук за 2024-й год. ЛОНГРИД 08.08.2025, 12:170 «Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? 08.08.2025, 12:140 За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек
08.08.2025, 12:090 Стали известны причины тройного ДТП на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 11:590 Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу 08.08.2025, 11:540 Четыре ТОСа Псковского района завершили реализацию проектов
08.08.2025, 11:481 Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком на самокате в Пскове 08.08.2025, 11:460 Трава у дома 08.08.2025, 11:390 Врач назвал социально значимые заболевания причиной 80% смертей в России 08.08.2025, 11:251 Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове
08.08.2025, 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025, 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 08.08.2025, 11:150 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке 08.08.2025, 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области
08.08.2025, 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  08.08.2025, 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке 08.08.2025, 10:550 80 призов разыграют на мультиспортивном фестивале в Пскове 08.08.2025, 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод
08.08.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 10:420 Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в РФ 08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 08.08.2025, 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники
08.08.2025, 10:160 Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос 08.08.2025, 10:000 «Места тают на глазах»: у псковичей остается последний шанс купить билеты на вечер романсов в «Покровском» 08.08.2025, 09:590 ФК «Луки-Энергия» успешно стартовал в Кубке России 08.08.2025, 09:490 Мошенники побуждают детей к поджогам и диверсиям через мессенджеры — МВД
08.08.2025, 09:410 На Солнце произошла еще одна вспышка 08.08.2025, 09:300 «Лаборатория Касперского»: против России действуют более 70 групп хакеров 08.08.2025, 09:150 Подрядчик устраняет нарушения возле Вечного огня в Локне 08.08.2025, 08:590 Школа №3 прошла официальную приемку к новому учебному году
08.08.2025, 08:401 В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией 08.08.2025, 08:200 Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах 08.08.2025, 08:000 В Испании обнаружили останки жертв каннибалов времен бронзового века 08.08.2025, 07:300 День офтальмологии отмечается 8 августа во всем мире
08.08.2025, 07:000 Всемирный день кошек отмечается 8 августа 07.08.2025, 23:100 Мотоциклист без шлема опрокинулся и погиб в Невельском районе 07.08.2025, 22:000 Детский психолог рассказал, какие мифы мешают достичь финансового успеха 07.08.2025, 21:410 В псковской деревне Монастырёк установили памятный знак на месте гибели 13 человек
07.08.2025, 21:210 Новые песочницы оборудовали в детском саде №56 в Пскове 07.08.2025, 21:020 В России предложили маркировать больше автодеталей 07.08.2025, 20:391 Три заявки Псковской области одержали победу в конкурсе президентского фонда экологических и природоохранных проектов 07.08.2025, 20:201 Специалисты псковского музея продолжают повышать квалификацию
07.08.2025, 19:570 Эксперты назвали частые причины возгорания электромобилей 07.08.2025, 19:310 На территории двух районов Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу 07.08.2025, 19:080 Умер обладатель восьми премий «Грэмми» Эдди Палмиери 07.08.2025, 18:490 Более 50 кг «синтетики» изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Островском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru