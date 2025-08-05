Экономика

Александр Братчиков: Ослабление рубля простимулирует экспорт наших товаров

Резкое ослабление рубля не повлечет негативных последствий, скорее даже наоборот - простимулирует экспорт российских товаров на внешний рынок, считает вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. В беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) парламентарий поделился мнением о том, как сейчас лучше всего хранить сбережения, а также рассказал, почему населению не стоит опасаться инфляции.

«Если произойдёт резкое ослабление рубля, то я не вижу негативных последствий, которые он может оказать на бюджет Псковской области. Наоборот, это простимулирует экспорт наших товаров, потому что при очень сильном рубле товары, которые производятся на территории России, неконкурентоспособны на международном рынке. Экономика России практически настроилась на то, чтобы производить всё необходимое внутри страны. Мы видим, насколько сильно укрепился рубль по отношению к доллару», - сказал Александр Братчиков.

По его мнению, сейчас по возможности деньги нужно хранить в рублях и на депозитах. При этом инфляции опасаться не стоит. «Депозиты приносят высокие доходы по вкладу. При такой ключевой ставке инфляции не будет в стране, потому что неинтересно покупать что либо, так как оно дешевеет. Будет ли это в дальнейшем? Какая-то инфляция в любом случае необходима, но она контролируется со стороны государства, и поэтому я не думаю, что нашему населению стоит чего-либо опасаться», - заключил депутат.