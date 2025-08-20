Экономика

Армен Мнацаканян: Люди привыкли к СВО и росту цен

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что россияне сейчас живут лучше, чем до начала специальной военной операции. С таким утверждением не согласился руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании, экс-глава комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян. По его мнению, может быть, в Москве кто-то и стал лучше жить, но Псковский регион на столичные агломерации не похож.

«Надо же иногда смотреть на реальную жизнь. Мы же видим, насколько кругом уже размеренно все идет. Люди просто привыкли к тому, что происходит у нас, понимаете? Привыкли к тому, что у нас идет СВО. Привыкли к тому, что у нас цены растут, коммунальные платежи растут. Уже привыкаем, что мобильный интернет отключается. При этом операторы берут деньги по полной. Никто не говорит: "Давайте возместим стоимость интернета, которым вы не пользуетесь". И говорить о том, конечно, что у нас улучшения, может быть, стоит где-то в крупных мегаполисах, как Москва и Питер. Может быть, что-то хорошо стало там. У них там ничего не меняется, у меня такое ощущение. Потому что я был там, они все живут своей жизнью», - сказал Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

По мнению депутата, «люди просто начали считать деньги, которые у них есть, и живут от зарплаты до зарплаты».

«Говорить о том, что оно лучше стало - я с этим не соглашусь. У нас идет подорожание всего - и строительного материала, и всего прочего. У нас уже дефицит кадров в строительной сфере, везде. Поэтому я считаю, что бюджет у нас в этом году вообще будет очень в строгом режиме соблюдаться. Я считаю, что сегодня говорить о том, что мы лучше жили, не надо. Но люди привыкли к тому, что мы живем четко по тем деньгам, которые есть в кармане и бюджете. При этом, не знаю, ВЦИОМ не забывает, что мы все-таки живем в рамках очень строгих ограничений, в рамках санкций. Каждый день кто-то с нашей "поляны" уходит. Вот Sony уходил, к примеру, говорят. У нас кто-то уходит, торговые партнеры уменьшаются. Не могу сказать, что у нас хорошо. Но то, что у нас стабильно, это да», - заключил парламентарий.