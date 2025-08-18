Экономика

Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных

Условия для офлайн-магазинов и интернет-площадок должны быть равными, чтобы ни одна из форм торговли не имела необоснованных преимуществ, а каждая из них могла развиваться, заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, предусматривающей актуализацию регулирования розничных сетевых магазинов в условиях развития маркетплейсов. Кроме того, российский лидер поручил кабмину рассмотреть вопрос создания национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

По словам Александра Козловского, многие регуляторные инструменты для традиционной розницы были разработаны достаточно давно и во многом устарели. В результате офлайн-торговля часто оказывается в более сложных условиях. Парламентарий сообщил, что по поручению президента в кабмине проанализируют рынок, сопоставят правила регулирования и сделают их единообразными.

«Маркетплейсы демонстрируют бурный рост — все больше людей покупают онлайн, и эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира. Розница при этом, конечно, не исчезнет, но в перспективе неизбежно будет сформирован новый баланс. Какое именно соотношение сложится между онлайн- и офлайн-торговлей — 50 на 50, 25 на 75 или иное — определит рынок. Здесь нужно очень аккуратное регулирование, без перегибов», — сказал Козловский.

Депутат отметил, что развитие маркетплейсов уже не остановить, и ключевая роль в этом процессе принадлежит самому покупателю. Вопрос лишь в том, где будет та точка равновесия, до которой будет расти интернет-торговля, и в каком виде установят баланс между ней и розницей, пишет «Парламентская газета».

«Важно пересмотреть инструменты регулирования розничной торговли. Излишнее администрирование здесь только навредит. В конечном счете именно покупатель должен проголосовать рублем, где ему удобнее покупать: онлайн или офлайн. При этом розница всегда может интегрироваться в интернет-пространство, создавая гибридные модели торговли, что позволит успешно сочетать оба направления», — добавил парламентарий.