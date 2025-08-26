Экономика

В РФ с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая. Об этом говорится в тексте федерального закона, опубликованного 31 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению. Новые правила также ограничивают ведение огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельности не предусмотрен.

При этом закон разрешает ведение садоводства для личных потребностей в жилых зонах, запрет распространяется на сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов в границах территориальных зон, где не допускается ведение садоводства и огородничества, уточняет «Газета.Ru».