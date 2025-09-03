Экономика

Навоз и ныне там

Прошедшее лето отметилось очередным инцидентом с участием лошадниц - так в Пскове называют наездниц, устраивающих в парках незаконные платные прогулки на своих цокающих подопечных. Рядом с местом проведения фестиваля «Виноград» подрались представительницы двух конкурирующих конюшен, к тому же, несовершеннолетние. Это не первое подобное происшествие. Попыткам городских властей убрать коней ретивых из центра города почти полтора десятка лет. Однако пока победителями в конфликте всегда выходят лошадницы, продолжающие делать свой маленький бизнес даже после двух уголовных дел о травмированных во время конных прогулок дошкольницах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера подняла нормативную базу, судебные решения, новости о драках на хлыстах и скачках галопом от полиции и собрала хронику противостояния лошадниц и городских властей.

28 декабря 2011 года

Глава администрации Пскова Петр Слепченко подписывает постановление «Об организации досуга граждан». С его помощью городские власти собираются отрегулировать уже существующую в городских парках и скверах практику катания на лошадях, организацией которой занимаются частные конюшни и государственный ипподром. Местами для катания определены Детский парк, Ботанический сад, Финский парк, скверы - один на улице Западной, другой между улицами Труда и Сиреневым бульваром. Организаторам катания предписано не мешать транспорту и пешеходам, иметь при себе паспорт, ветсправку, свидетельства о регистрации ИП и о постановке на налоговый учет, договор о безвозмездном сотрудничестве с управлением культуры.

9 мая 2013 года

Удар головой об асфальт и перелом черепа - таков итог праздничного катания трехлетней псковички, которой мама купила билет на лошадь в Ботаническом саду. Во время праздника животное пугается скопления людей и техники, лошадь сначала идут галопом, а затем взвивается на дыбы и скидывает с себя крохотную наездницу. Быстро выясняется, что у лошадницы отсутствует договор с городом, и работает она без регистрации ИП. Она становится фигуранткой уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью при оказании услуг.

Апрель 2014 года

Дело о травмированной дошкольнице передают в суд. Его итоги ранее не были обнародованы в СМИ, любые упоминания инцидента обрываются на моменте поступления материалов на рассмотрение. Сейчас Псковская Лента Новостей выяснила: тогда дело было прекращено в связи с примирением сторон. Впрочем, ровно через десять лет ту же лошадницу все-таки осудят на полтора года условно за подобное же происшествие.

Впрочем, это еще впереди, а пока городские власти понимают, что не имеют возможности понудить лошадниц работать в правовом поле. Число заключенных договоров — ноль. «Никто не обращался, никто никакие договора не заключал», - сообщает начальник муниципального управления культуры Юрий Мартынов. Поэтому принято решение хотя бы убрать животных из центра города. Новый глава администрации Игорь Калашников изымает из списка разрешенных мест для конных прогулок Детский и Финский парки, Ботанический сад.

Одни и те же разноцветные попоны мелькают в Детском парке не меньше двадцати последних лет.

Начало 2017 года

Помыкавшись по городским окраинам и поняв, что кассу там не соберешь, лошадницы возвращаются на привычные места. В первую очередь, в Детский парк. Горожане жалуются на появление там кучек навоза и нецензурную брань, летящую в адрес отдыхающих в ответ на замечания. Гулять по парку с детьми приходится с опаской, уворачиваясь от конских копыт, цокающих по аллеям.

Март 2017 года

В интернете появляется видеоролик, автор которого 12 марта запечатлел «лошадиное побоище». Между конкурентками сначала разгорается словесная перепалка. От фразочек про «колхозных баб» дело быстро переходит к физическому столкновению. Прямо в центре Детского парка разворачивается драка на хлыстах.

Контролирующие органы активизируют усилия по борьбе с лошадницами. В рейд 19 марта выходят представители администрации города, полиции, а также наездницы, решившие оставаться на «светлой стороне» и исполнять предписание о местах для катаний. Рейд перерастает в потасовку, в результате которой у несовершеннолетней лошадницы-нарушительницы оказывается порвана куртка, законопослушная всадница жалуется медикам на кровоподтек на бедре.

Лето 2017 года

В Детском парке проходит еще несколько рейдов. Псковитянки на лошадях идут на прямое противостояние с полицией, от которой попросту уносятся вскачь. За происходящим внимательно следят СМИ, в сообщениях ПЛН с места событий можно прочитать, как «пять представительниц конного бизнеса в данный момент верхом на лошадях убегают от полиции по направлению к площади Победы». Как только люди в погонах покидают парк, кобылы возвращаются к привычному занятию. Понимая, что за ними не угнаться, полиция пытается проводить фото- и видеофиксацию нарушений, которая могла бы послужить основанием для штрафов. Однако лошадницы и тут придумывают выход, скрывая лица под детскими карнавальными масками со зверятами. У прохожих, пытающихся снять происходящее, лошадницы вырывают телефоны, бросаются в них бутылками, разворачивают лошадей крупами, то есть подставляют горожан под копыта.

В зной и в стужу на боевом посту.

25 июля 2017 года

Цирк с конями, зайчиками и лисичками пытается прикрыть глава города Иван Цецерский, он инициирует проведение совещания, на которое приглашают ответственных лиц, руководство конюшен и ипподрома (наличие среди нарушителей государственной структуры добавляет ситуации пикантности). Совещание заявлено, как попытка договориться мирным путем, выработать решения, которые устроили бы всех, то есть шаг, с которого нужно было начинать всю эпопею. Теперь приходится разгребать навороченное за шесть лет.

«Что вы все прилепись к Детскому парку? Что вы издеваетесь над людьми? Я — человек очень добрый, но терпение у меня, к сожалению, не вечно. Когда ребенок идет со сладкой ватой в руках, а рядом идет конь и эту вату смахивает хвостом, вы думаете, это приятно?» - в сердцах замечает глава во время встречи.

Лошадницы (и один лошадник) обвиняют друг друга в «нехорошем отношении к лошадям», то есть в жестоком с ними обращении. Напирают на то, что Детский парк — историческое место покатушек на конях, а «лошадь в автобус не сядет», чтобы добраться до Сиреневого бульвара. Заявляют, что не выдают квитанции, так как трактуют свою деятельность в качестве ярмарочной.

Там же звучит идея о создании в Пскове конной полиции, то есть о переводе энергии нарушителей в мирное русло и постановке на государственное довольствие. Во всяком случае, свою отвагу, решительность, способность к борьбе до конца участники конфликта сполна продемонстрировали.

По большому счету совещание сводится к набору призывов. К ответственности призывают лошадниц, не пользоваться их услугами — горожан. А точнее всех сказал руководитель городскому комитета правового обеспечения Валерий Наводкин: «Мы не можем обеспечить безопасность в Детском парке».

Единственным реальным итогом встречи становится появления под конскими хвостами мешком для навоза. С «нацоканных» мест лошадницы никуда не деваются. Интерес правоохранительных органов к их деятельности угасает.

10 сентября 2023 года

В Детском парке еще одна дошкольница падает с пони. Во время прогулки животное получает удар копытом от более крупной лошади. Интересно, что пони владеет та же конезаводчица, у которой ровно за десять лет до этого другая кроха выпала из седла в Ботаническом саду. На этот раз обходится без серьезных последствий, девочка «получила телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но причинившие нравственные и моральные страдания». Теперь примирения сторон не следует, в суде дело доходит до конца. В ноябре 2024 года звучит вердикт: полтора года условно. Лошадница подает в апелляционную инстанцию, напирая на то, что вина не ее, а владельца большой лошади, но в феврале 2025 года приговор остается в силе.

Выгул собак запрещен. Лошадей, впрочем, тоже, но это не мешает приводить животных к новому фонтану в сквере имени 60-летия Октября на Четырех углах.

21 мая 2024 года

Очередной инцидент с травмированным ребенком заставляет ответственных лиц активизировать свои действия по борьбе с лошадницами. Правда, бурная деятельность разворачивается пока только на бумаге. Положения из слепченско-калашниковского постановления, разрешающего покатушки только в скверах на улице Западной и на Сиреневом бульваре, решено перенести в городские Правила благоустройства. Для этого проходят публичные слушания. Пока что находящаяся под следствием лошадница (приговор она услышит только осенью) приносит 244 подписи горожан, выступающих за разрешение лошадиного бизнеса в Детском парке. И грозит, что усиление запрета «вынудит» наездников находиться на тротуарах, то есть сделает город еще более небезопасным. Утверждает, что отдыхающих лошадницы катают бесплатно, беря за это «пожертвование». Официальные лица рекомендуют наездницам обратиться в администрацию города для совместной выработки компромиссных предложений — на колу мочало, начинай сначала.

17 июля 2024 года

Городская дума по результатам публичных слушаний вносит изменения в Правила благоустройства. Верховым и вьючным животным, гужевым повозкам запрещено находиться в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов – кроме двух официально отведенных мест для катания. По областному законодательству, нарушение гражданами Правил благоустройства карается штрафом от 500 до 1000 рублей.

От цокота копыт еще попробуй увернуться.

1 июля 2025 года

В Финский парк к месту проведения фестиваля «Виноград» стекаются наездницы. На мероприятие, конечно, не ломятся, в огороженный периметр никто коней не пустит. Но за пределами рамок они свободно гуляют рядом с бурным людским потоком, текущим на фестиваль. Среди представительниц конкурирующих конюшен снова вспыхивает словесная перепалка, перерастающая в потасовку с использованием ног и тяганием за волосы.

Обе девочки, устроившие потасовку, несовершеннолетние, старшей из них только в ноябре исполнится 18 лет. Псковская Лента Новостей выяснила, что полиция составила на каждую протоколы за мелкое хулиганство и за побои, после их рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних участницы драки получили по 500 рублей шрата за первое правонарушение и по 5000 рублей за второе. Как нам рассказали, в УМВД России по Псковской области, «с семьями и с конюшнями проводились беседы о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации».

Мы находимся здесь

Что имеем на данный момент. Лошадницы чувствуют себя хозяйками города. Наглые, беспринципные, драчливые. Места их обитания, как и личности, всем хорошо известны. Не прячась, они приходят на официальные заседания, где без стеснения заявляют о своем желании и дальше нарушать все установления. Даже юридически неподготовленный человек может сходу назвать несколько довольно весомых отступлений от действующих норм. Среди них не только запрет на организацию конных прогулок в центральных парках. Тут и незаконная предпринимательская деятельность с попранием налогового законодательства. Вперед выставляют несовершеннолетних, с них-то в случае столкновения с правоохранителями спрос невелик. Мало того, что покатушки под присмотром детей опасны (хотя оба самых серьезных случая приключились все-таки с участием взрослой лошадницы), у нас все еще существуют штрафы на родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию, возможно, воздействие с этой стороны показало бы свою эффективность. Однако вся борьба за четырнадцать лет (!) свелась только к бумажной работе. Горожане не видят должного контроля за исполнением запрета от тех, кто такой запрет ввел. Год прошел, как сон пустой, с момента принятия очередной бумажки. Все остаются на своих местах. А желание изгнать лошадниц из центра города на окраины представляется заметанием проблемы под ковер, потому что такой путь не снимает все другие вопросы к всадницам, в том числе, по безопасности и по ведению бизнеса. Корень проблемы видится в неспособности большого числа ответственных лиц договориться между собой о решительных действиях. Очевидно, что призывы не работают. От их декларирования пора переходить к конкретным шагам. Или, в конце концов, внести Детский и Финский парки в места, где катание разрешено, и признать его ярмарочной деятельностью, то есть официально закрепить устоявшийся статус-кво. Раз уж ничего другого делать не хочется и не можется.

Юлия Магера