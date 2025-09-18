Экономика

В следующем году появится новый грант для малого агробизнеса

«Все ждут мер поддержки. Со следующего года у нас новый федеральный проект Минсельхоза России - "Развитие малого агробизнеса"», - сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки фермеров.

В рамках этого проекта планируются дополнительные направления: «Сельские пекарни» и «Внедрение газопоршневых установок». «Мы ждём принятия нормативного акта, чтобы понимать, сможем ли мы у себя такие меры поддержки предоставлять», - сказала замминистра.

Кроме того, по словам Юлии Ким, все прежние меры поддержки сохранятся. «Более того, помимо гранта "Агротуризм", теперь будет и субсидия на развитие туризма. Но гранты будут предоставляться только один раз. Раньше семейные фермы и кооперативы могли не более двух раз получать грант», - пояснила она.