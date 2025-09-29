Экономика

Александр Козловский: Машиностроение обеспечивает развитие других отраслей экономики

О роли общественных организаций рассказал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Возглавляемые депутатом региональные отделения Союза машиностроителей России (СоюзМаш) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Козловский назвал важнейшими площадками для диалога между бизнесом и властью.

«Это две, наверное, общественные организации, которые в себе концентрируют работодателей, предприятия, коллективы по всей стране. Единственное, что Союз машиностроителей — более узкая история, касается больше машиностроительной отрасли, но мне кажется, это очень важно, потому что на сегодняшний день эта отрасль должна обеспечивать развитие других отраслей. Чего бы мы ни коснулись, в первую очередь все начинается с производства средств производства. Союз предпринимателей же затрагивают все отрасли, без какой-то конкретной привязки. Но в любом случае, роль этих двух организаций достаточно большая», – пояснил депутат.

Александр Козловский также отметил, что эти организации не только озвучивают проблемы на уровне президента и правительства, но и проводят конкретные мероприятия для подготовки и привлечения кадров. В пример депутат привел ежегодный международный форум «Инженеры будущего», который собирает тысячи молодых специалистов, и всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», позволяющую школьникам познакомиться с работой промышленных предприятий.

В проекте «Люди труда» мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, говорить о проблемах и успехах среднего специального образования, о том, как наполнить рынок труда квалифицированными и профессиональными кадрами рабочих специальностей.