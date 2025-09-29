Экономика

Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки

Завод «Титан-Полимер» выпустил 4 000-й маточный рулон БОПЭТ пленки с момента выхода на проектные мощности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба «Титан-Полимер»

Маточный рулон шириной 8,7 метра и весом около 10 тонн является основой производственного цикла: из него изготавливается порядка 40 рулонов меньших размеров, которые поступают на переработку или проходят дополнительную обработку – металлизацию и вторичную резку.

Продукция предприятия востребована в производстве гибкой упаковки, медицинских изделий, кабельной изоляции и промышленной продукции. Ассортимент включает прозрачные, металлизированные, с коронной и химической обработкой поверхности, а также специализированные виды пленок. Благодаря своим механическим свойствам и устойчивости к внешним воздействиям продукция полностью соответствует требованиям потребителей. Максимальная мощность двух производственных линий предприятия составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.

По итогам первого полугодия 2025 года рост продаж БОПЭТ пленки завода «Титан-Полимер» составил 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля зарубежных поставок достигла 35%. Продукция предприятия поставляется в 50 регионов России, а также в Беларусь, страны СНГ и Турцию.