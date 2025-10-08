Экономика

Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства ОЭЗ «Моглино»

Завод «Титан-Полимер» отмечает семь лет резидентства в особой экономической зоне «Моглино». За это время предприятие построило и ввело в эксплуатацию современное производство БОПЭТ пленок мощностью до 72 тысяч тонн в год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

С момента запуска завод уверенно закрепился на рынке и расширил географию поставок. Сегодня продукция реализуется в 50 регионах России, а также в Беларуси, Азербайджане, Армении, странах Закавказья, Средней Азии и Турции.

В рамках проекта на базе завода создан межотраслевой инжиниринговый центр для разработки и внедрения инновационных полимерных материалов. Центр способствует развитию наукоемких технологий и подготовке высококвалифицированных кадров для различных отраслей промышленности России.

Сегодня перед предприятием стоят задачи по дальнейшему развитию производства и укреплению позиций на российском и международном рынках полимерных материалов. Завод «Титан-Полимер» является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино», что создает возможности для привлечения новых инвесторов в производство современных материалов из ПЭТ и ПБТ.