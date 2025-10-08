Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Воркаут в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вкусно и полезно плавленый сыр
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Экономика 08.10.2025 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46% 08.10.2025 11:460 Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства ОЭЗ «Моглино» 08.10.2025 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46% 07.10.2025 21:400 Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области 07.10.2025 20:200 Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях 07.10.2025 18:200 ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства ОЭЗ «Моглино»

08.10.2025 11:46|Псков

Завод «Титан-Полимер» отмечает семь лет резидентства в особой экономической зоне «Моглино». За это время предприятие построило и ввело в эксплуатацию современное производство БОПЭТ пленок мощностью до 72 тысяч тонн в год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

С момента запуска завод уверенно закрепился на рынке и расширил географию поставок. Сегодня продукция реализуется в 50 регионах России, а также в Беларуси, Азербайджане, Армении, странах Закавказья, Средней Азии и Турции.

В рамках проекта на базе завода создан межотраслевой инжиниринговый центр для разработки и внедрения инновационных полимерных материалов. Центр способствует развитию наукоемких технологий и подготовке высококвалифицированных кадров для различных отраслей промышленности России.

Сегодня перед предприятием стоят задачи по дальнейшему развитию производства и укреплению позиций на российском и международном рынках полимерных материалов. Завод «Титан-Полимер» является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино», что создает возможности для привлечения новых инвесторов в производство современных материалов из ПЭТ и ПБТ.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что наше предприятие успешно развивается. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Перед нами стоят амбициозные цели: строительство второго завода по производству полиэтилентерефталата и полибутилентерефталата. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии производства и уверены, что сможем реализовать все поставленные цели», - отметил  генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 84 человека
08.10.2025, 11:590 Совет Федерации одобрил упрощение условий назначения уголовного наказания для иноагентов 08.10.2025, 11:460 Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства ОЭЗ «Моглино» 08.10.2025, 11:370 Воздушное пространство Латвии вблизи границы с РФ будут закрывать до 12 октября 08.10.2025, 11:230 Победителей конкурса «газовой» журналистики наградят в Петербурге 9 октября
08.10.2025, 11:220 «Это реальный вклад в сохранение культурного наследия»: Татьяна Голикова о работе Пушкинского заповедника 08.10.2025, 11:110 День создания спецотрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают 8 октября 08.10.2025, 10:590 Островская прокуратура выявила сайты, распространяющие информацию о проституции 08.10.2025, 10:420 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры
08.10.2025, 10:390 Россиян ждут каникулы длиной в 12 дней 08.10.2025, 10:250 Пол жилого дома загорелся в плюсской деревне Заполье 08.10.2025, 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46% 08.10.2025, 10:100 Названы самые популярные среди псковичей направления зарубежного отдыха
08.10.2025, 09:460 «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!  08.10.2025, 09:410 В Бежаницком историко-культурном центре Философовых назначен новый руководитель 08.10.2025, 09:360 Аграрный диктант стартует в Псковской области 08.10.2025, 09:150 В ГД предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных
08.10.2025, 09:000 В Госдуме не поддержали законопроект о сроках переселения из аварийного дома 08.10.2025, 08:400 Минтруд: Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа 08.10.2025, 08:300 «Кто первым забронировал - тот и празднует»: стартовала горячая пора новогодних корпоративов 08.10.2025, 08:200 Суд обязал предприятие восстановить работу 11 пожарных гидрантов в Плюссе
08.10.2025, 08:000 В Европарламенте заявили о возможности лишать аккредитации дипломатов РФ 08.10.2025, 07:300 День работников дополнительного образования празднуют в России 08.10.2025, 07:000 Музей друзей Саввы Ямщикова в Пушкиногорском районе празднует пятилетие 07.10.2025, 23:130 Псковская область получит 33,6 млн рублей на расселение аварийного жилья
07.10.2025, 22:000 Эксперт объяснил разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом 07.10.2025, 21:400 Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области 07.10.2025, 21:380 Школьники отмечены дипломами стипендиатов главы Псковского района 07.10.2025, 21:200 Обновлённая дорога в деревне Рубилово Пушкиногорского района появится к середине октября
07.10.2025, 21:000 Назван размер выручки санаториев Псковской области за лето 07.10.2025, 20:400 Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» 07.10.2025, 20:270 Рамка с псковским судаком в Мирожском парке была повалена из-за сильного ветра 07.10.2025, 20:200 Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
07.10.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2025, 19:400 Густой туман ожидается на территории Псковской области 8 октября 07.10.2025, 19:200 ВТБ и MАХ дали советы по усилению защиты соцсетей 07.10.2025, 19:000 Арбитражный суд Псковской области обязал выплатить компанию долг за пользование землёй
07.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2025, 18:200 ВСМ «Москва-Петербург» может стать локомотивом инвестиций 07.10.2025, 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО 07.10.2025, 18:050 Псковичи могут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения
07.10.2025, 18:010 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет. ВИДЕО 07.10.2025, 18:000 Сотрудника Псковской таможни осудили за систематическое взяточничество 07.10.2025, 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025, 17:530 В 2025 году более 305 тысяч псковичей получат налоговые уведомления
07.10.2025, 17:490 В Пскове начался второй этап фотоконкурса «Ты дома!» 07.10.2025, 17:480 Печорский суд поддержал таможню в споре о вине 07.10.2025, 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации 07.10.2025, 17:410 Чудотворную Мирожскую икону Божией Матери чтят православные 7 октября
07.10.2025, 17:371 «Гонки по вертикали»: куда смотрит партия? 07.10.2025, 17:310 Туман и до +16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 октября 07.10.2025, 17:290 Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов 07.10.2025, 17:200 Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов
07.10.2025, 17:140 Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи 07.10.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября 07.10.2025, 17:010 Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП 07.10.2025, 17:000 Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам
07.10.2025, 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025, 16:430 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября 07.10.2025, 16:370 Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка 07.10.2025, 16:130 Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла
07.10.2025, 16:100 Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей 07.10.2025, 16:070 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября 07.10.2025, 15:520 Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе 07.10.2025, 15:480 Пскович завоевал «серебро» в плавании на «Кубке защитников Отечества»
07.10.2025, 15:460 Следствие по делу Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе 07.10.2025, 15:430 «Люди спали прямо на месте поисков»: псковичам рассказали истории из работы «ЛизаАлерт» 07.10.2025, 15:310 «8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы 07.10.2025, 15:260 Жизнь как танец, мир как сказка: «Михайловское» приглашает на творческую встречу
07.10.2025, 15:250 МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут 07.10.2025, 15:200 Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона 07.10.2025, 15:140 День действий «За достойный труд!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2025, 15:090 Экстрасенсы только сбивают с толку родственников пропавших — «ЛизаАлерт»
07.10.2025, 15:040 Футбольная команда прокуратуры Псковской области выиграла «Кубок Ладоги» 07.10.2025, 14:580 Консул открыл корейскую неделю K-fest в Пскове. ФОТО 07.10.2025, 14:290 «Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов 07.10.2025, 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru