Экономика

Участники программы «СВОй бизнес» посетили малые предприятия Пскова

Бизнес-визиты к действующим предпринимателям состоялись в рамках федеральной образовательной программы «СВОй бизнес» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Едина Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Участники СВО и члены их семей, которые принимают участие в федеральной образовательной программе «СВОй бизнес», посетили образовательный проект аккредитованной IT компании CoffeeStudio «КофеШкола»; школу развития интеллекта Star Boom; предприятие 8Merch, которое специализируется на машинной вышивке и брендировании; ресторан вьетнамской кухни «Дед ХО», который открылся в Пскове всего несколько дней назад.

Все эти предприниматели входят в организацию «Опора России». Значимость таких выездов подчеркнул председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Сергей Покреев: «Требуется оптимальное количество вложений, оптимальное знание. Доступ к информации, как этот бизнес делается, открыт, требуется только воля, желание и усердие для того, чтобы развивать свое предприятие».

Он также отметил, что главная задача выездов – показать, как это работает изнутри. «Цель этих экскурсий в этом и заключается – показать участникам программы внутрянку такого бизнеса и вдохновить на какие-то собственные ресурсы, показать пример», – резюмировал Сергей Покреев. По его мнению, подобные предприятия может открыть с минимальными затратами любой человек, который заинтересован в развитии своей предпринимательской деятельности и компетенции.

Среди предпринимателей, которых сегодня посещали участники программы «СВОй бизнес», есть как новые предприятия, открытые недавно, так и те, кто давно работает и развивается. Организаторы выезда старались показать, что это возможно сделать, что нет ничего невозможного. Просто требуется определённое время, ресурсы, усилия. Собственники являлись и экскурсоводами на своих предприятиях, чтобы вдохновить людей, показать своим примером, моделью поведения, что всё возможно.

Во время выездов участникам программы рассказали, как правильно реализовать бизнес-идею и построить бизнес-план, какие ошибки делают предприниматели в начале своего пути. Опытные бизнесмены поделились секретами работы с франшизой и без. Одна из участниц отметила, что для себя уже поняла, что она делала не так, что будет делать в дальнейшем, чтобы о ней узнали.

Напомним, «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в феврале 2025 года объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес». Образовательный курс для участников СВО проходит по партпроекту «Предпринимательство» и реализуется в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды в регионе. До этого программу уже успешно реализовали в Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской, Челябинской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других. До конца года проект охватит более 40 регионов.