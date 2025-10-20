Экономика

Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей

Подводя итоги III квартала текущего года, аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда Псковской области. По данным за июль-сентябрь, работодатели региона разместили более восьми тысяч вакансий — это отражает устойчивый спрос на кадры как в сфере обслуживания, так и в производственном секторе.

Больше всего предложений о работе в Псковской области — для операторов call-центров и специалистов контактного центра. За III квартал работодатели региона разместили 1 083 вакансии, что составляет более 13% всех предложений. Медианная зарплата в этой категории — 41,4 тысячи рублей.

На втором месте — водители и упаковщики, комплектовщики (по 8% вакансий), с медианой 205 тысяч и 108,3 тысячи рублей соответственно. Третью позицию занимают продавцы-консультанты, кассиры (44 тысячи рублей), курьеры (148 тысяч рублей) и разнорабочие (120 тысяч рублей) — по 5%.

В первую десятку также вошли менеджеры по продажам (4% — 67,4 тысячи рублей) и машинисты (3% — 98,1 тысячи рублей). С долей по 2% представлены повара, пекари и кондитеры (50 тысяч рублей), врачи (100 тысяч рублей), слесари-сантехники (69,9 тысячи рублей), электромонтажники (63,2 тысячи рублей) и бухгалтеры (55 тысяч рублей). По 1% всех предложений приходится на токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (131,5 тысячи рублей), администраторов (45 тысяч рублей), операторов производственных линий (67 тысяч рублей), технологов (140 тысяч рублей), сварщиков (180 тысяч рублей), уборщиков (36,4 тысячи рублей) и официантов, барменов (42,5 тысячи рублей).

Зарплаты за год выросли почти во всех профессиях рейтинга. Самый заметный прирост показали водители (+82,6 тысячи рублей), технологи (+70 тысяч рублей), упаковщики и комплектовщики (+52,5 тысячи рублей), курьеры (+36,4 тысячи рублей) и врачи (+24,8 тысячи рублей).

Рост доходов также отмечен у сварщиков (+14,9 тысячи рублей), уборщиков (+10,9 тысячи рублей), поваров, пекарей и кондитеров (+10 тысяч рублей), бухгалтеров (+10 тысяч рублей), администраторов (+10 тысяч рублей) и операторов производственных линий (+9,1 тысячи рублей).

Небольшой рост зафиксирован у продавцов-консультантов и кассиров (+7,6 тысячи рублей), менеджеров по продажам (+7,5 тысячи рублей), официантов и барменов (+5 тысяч рублей) и слесарей-сантехников (+2,4 тысячи рублей).

В то же время в ряде профессий зарплаты снизились. Снижение доходов зафиксировано у операторов call-центров (–1,5 тысячи рублей), разнорабочих (–12,8 тысячи рублей), машинистов (–17,9 тысячи рублей), электромонтажников (–21,8 тысячи рублей) и токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (–45,5 тысячи рублей).

Данные hh.ru показывают, что работодатели региона постепенно расширяют кадровый запрос, а структура занятости становится более сбалансированной — востребованы как рабочие, так и офисные специалисты.