Экономика

ВТБ дал прогнозы о судьбе кредитов и депозитов до конца года

Банк ВТБ ожидает улучшения ситуации с просроченной задолженностью заемщиков, которая находится на небольшом уровне, в четвертом квартале текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, незначительный рост показателя в сентябре носит технический характер и не отражает ухудшения качества кредитного портфеля.

Отдельно в ВТБ отметили, что в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается высокая адаптация к макроэкономическим условиям, вводить ограничения для предпринимателей в банке не намерены.

Спикер добавил, что стратегия банков повышения ставок по вкладам для физлиц связана с необходимостью удовлетворения растущего перед Новым годом спроса.

«Последнее повышение ставок по кредитам можно воспринимать как начало предновогодних предложений с учётом высокой конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который традиционно повышается в четвертом квартале каждый год», — отметил топ-менеджер, комментируя тот факт, что на прошлой неделе ВТБ первым из банков повысил ставки по вкладам.