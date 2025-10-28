Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об уплате имущественных налогов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В центре внимания будут вопросы, связанные с получением налоговых уведомлений и уплатой имущественных налогов.

Каков порядок формирования и направления налоговых уведомлений? Сколько налогоплательщиков их получат в этом году? В каких случаях уведомление не отправляется? Кому не нужно платить налог на имущество физлиц? Сколько в этом году налоговыми органами Псковской области начислено имущественных налогов физических лиц за 2024 год?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: