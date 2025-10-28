Экономика

Как псковичи могут исправить ошибки в расчетах, ответили в налоговой

Куда обращаться налогоплательщикам в случае обнаружения некорректной информации в налоговых уведомлениях, рассказала на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Татьяна Волкова отметила, что если у налогоплательщика возникли сомнения относительно данных в уведомлении, он может обратиться с заявлением о перерасчете: «Если у налогоплательщика в налоговом уведомлении обнаружена некорректная информация или она неактуальна о самом объекте налогообложения, о его адресе или, например, вообще не принадлежит этот объект налогоплательщику, то налогоплательщик любым удобным способом обращается в любой налоговый орган или в МФЦ с заявлением о перерасчете».

Гостья студии пояснила, что налоговый орган обязан проверить указанную информацию: «По общему правилу налоговый орган обязан проверить информацию, которую указал налогоплательщик, то есть сделать соответствующие запросы в регистрирующие органы, откуда мы получаем основную информацию для исчисления имущественных налогов».

«При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления, налоговый орган не позднее 30 дней пересмотрит ранее исчисленную сумму налога, сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты и направит ответ на обращение налогоплательщика», - уточнила Татьяна Волкова.

Также она подчеркнула важность информирования граждан: «А при отсутствии оснований для проведения перерасчета по ранее исчисленному налогу, налогоплательщику также будет направлено сообщение об отказе в проведении перерасчета, где будут подробно указаны причины».