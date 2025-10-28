Экономика

Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов внесен в Псковское областное Собрание депутатов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Михаил Ведерников. В областной парламент бюджет поступил в электронном виде в установленный законом срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно законопроекту доходы консолидированного бюджета области на 2026 год составят 78,05 миллиарда рублей, в том числе доходы областного бюджета 68,24 миллиарда рублей, остальная часть — доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 70,96 миллиарда рублей.

Параметры, отраженные в проекте областного бюджета, в процессе работы будут уточнены, в том числе и в связи с корректировкой параметров федерального бюджета и распределением средств на финансирование национальных проектов.