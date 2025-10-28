Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
Новогодний корпоратив
вишневый сквер
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
«Гельдт» «Счастливый столик»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
где подают лучший завтрак
 
 
 
ещё Экономика 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации 01.11.2025 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области 01.11.2025 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 31.10.2025 17:430 В Пскове «Деловая Россия» и «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября

01.11.2025 14:16|ПсковКомментариев: 0

Общественные обсуждения проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» пройдут с 5 по 13 ноября, сообщается на сайте правительства региона. 

Участники общественного обсуждения имеют право направлять замечания, предложения и вопросы по проекту закона о бюджете в министерство финансов Псковской области в срок до 13 ноября включительно по адресу: улица Некрасова, 23, Псков, 180001 или по электронной почте: gfu-info@pskov.ru.

Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23; 29-99-41.

Участники общественного обсуждения обязательно указывают фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительство или адрес электронной почты для направления ответа, по желанию - принадлежность к какой-либо организации.

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов внесен в Псковское областное Собрание депутатов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Михаил Ведерников. В областной парламент бюджет поступил в электронном виде в установленный законом срок. 

Согласно законопроекту доходы консолидированного бюджета области на 2026 год составят 78,05 миллиарда рублей, в том числе доходы областного бюджета 68,24 миллиарда рублей, остальная часть — доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 70,96 миллиарда рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 234 человека
01.11.2025, 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках 01.11.2025, 15:000 Скидку на антикоррозийную обработку предлагает «Автосалона №1» 01.11.2025, 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025, 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области
01.11.2025, 14:380 В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам 01.11.2025, 14:230 Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи 01.11.2025, 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025, 14:040 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове
01.11.2025, 13:540 «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам 01.11.2025, 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 01.11.2025, 13:370 Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд? 01.11.2025, 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера
01.11.2025, 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО 01.11.2025, 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 01.11.2025, 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек 01.11.2025, 12:540 Псковские курсанты встретились с Героем России
01.11.2025, 12:390 Перед работниками в Псковской области за девять месяцев погашен долг по зарплате на 21,7 млн рублей 01.11.2025, 12:190 Четырех собак спасли из горящего вольера в Великолукском районе 01.11.2025, 12:180 Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности 01.11.2025, 12:040 Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове
01.11.2025, 11:520 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО 01.11.2025, 11:480 Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве 01.11.2025, 11:470 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 01.11.2025, 11:270 УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
01.11.2025, 11:210 Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство 01.11.2025, 11:070 Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества 01.11.2025, 10:580 Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда 01.11.2025, 10:530 Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта
01.11.2025, 10:330 Теплая и влажная погода ожидается в Псковской области в ноябре 01.11.2025, 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025, 10:220 Правительство Псковской области и «Космос отель групп» договорились о сотрудничестве 01.11.2025, 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников
01.11.2025, 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима 01.11.2025, 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025, 09:580 В Пскове задержали 35-летнего мужчину за кражу алкоголя 01.11.2025, 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос
01.11.2025, 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы 01.11.2025, 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян 01.11.2025, 09:200 Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя 01.11.2025, 09:140 Светофор не работает на месте смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
01.11.2025, 09:000 В России начал использоваться новый инновационный анестетик 01.11.2025, 08:540 Названо самое длинное слово в русском языке 01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве
01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре 01.11.2025, 07:300 День судебного пристава отмечается в России сегодня 01.11.2025, 07:000 Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября 01.11.2025, 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
31.10.2025, 22:000 Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург 31.10.2025, 21:400 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории 31.10.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября 31.10.2025, 21:000 В прокуратуре Псковской области подвели итоги работы за 9 месяцев
31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 31.10.2025, 20:200 В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения 31.10.2025, 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025, 20:000 На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год 
31.10.2025, 19:480 Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48 31.10.2025, 19:400 Одиннадцатиклассник из Великих Лук прошёл отборочный тур олимпиады по агрогенетике 31.10.2025, 19:200 Реставраторы псковского музея отметили 50-летний юбилей своей работы 31.10.2025, 19:070 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима. ВИДЕО
31.10.2025, 19:000 В Псковской области прививки от гриппа сделали более 140 тысяч человек 31.10.2025, 18:400 День в истории ПЛН. 31 октября 31.10.2025, 18:400 Два столяра представляют Псковскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2025, 18:373 Интерактив: Оазис в городских джунглях
31.10.2025, 18:310 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом. ВИДЕО 31.10.2025, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 31.10.2025, 18:240 Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год 31.10.2025, 18:200 Комету SWAN запечатлели над Псковской областью
31.10.2025, 18:130 В новой гостинице Cosmos в Пскове будет 76 рабочих мест 31.10.2025, 18:080 Сергей Шерстобитов планирует стать чиновником на Донбассе 31.10.2025, 18:070 Ушел из жизни зампредседателя Псковского областного суда в отставке Владимир Победов 31.10.2025, 18:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре
31.10.2025, 17:580 Карина Гусенбекова из Псковской области стала участницей марафона Знание. Наука 31.10.2025, 17:520 В Пскове дело водителя автобуса, воровавшего дизельное топливо, передали в суд 31.10.2025, 17:500 Как могу к вам обращаться? 31.10.2025, 17:500 Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru