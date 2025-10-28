Экономика

Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября

Общественные обсуждения проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» пройдут с 5 по 13 ноября, сообщается на сайте правительства региона.

Участники общественного обсуждения имеют право направлять замечания, предложения и вопросы по проекту закона о бюджете в министерство финансов Псковской области в срок до 13 ноября включительно по адресу: улица Некрасова, 23, Псков, 180001 или по электронной почте: gfu-info@pskov.ru.

Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23; 29-99-41.

Участники общественного обсуждения обязательно указывают фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительство или адрес электронной почты для направления ответа, по желанию - принадлежность к какой-либо организации.

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов внесен в Псковское областное Собрание депутатов. Проект главного финансового документа подписал губернатор Михаил Ведерников. В областной парламент бюджет поступил в электронном виде в установленный законом срок.

Согласно законопроекту доходы консолидированного бюджета области на 2026 год составят 78,05 миллиарда рублей, в том числе доходы областного бюджета 68,24 миллиарда рублей, остальная часть — доходы бюджетов муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 70,96 миллиарда рублей.