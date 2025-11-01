Экономика

Андрей Михайлов: Бюджет области удастся сохранить социально ориентированным

Бюджет Псковской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов останется социально ориентированным. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов.

«Бюджет Псковской области удастся сохранить социально ориентированным. Это основная задача: чтобы все гарантии государства были исполнены перед гражданами, - подчеркнул Андрей Михайлов. - Дефицит прогнозируется порядка двух миллиардов, но это ситуация стандартная, потом в течение года будут пополнения. Самый главный показатель — это отсутствие задержек заработной платы всем бюджетникам - учителям, медикам и так далее. Это самый главный индикатор и показатель того, что бюджет рабочий».

Депутат отметил, что рост дефицита бюджета незначительный, порядка 3%. Он также подчеркнул, что увеличится и доходы.

«В 2026 году по доходам однозначно увеличатся налоговые сборы. Надо понимать, что наш бюджет дотационный, поэтому основная часть - это всё-таки налоги», - добавил парламентарий.

По его словам, в принятии бюджета главное — это доходы населения.

«Самое главное — это заработная плата, уровень дохода населения. Остальное — это уже благоустройство и так далее, это все постепенно», - подытожил Андрей Михайлов.

Напомним, проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов внесен в Псковское областное Собрание депутатов.

Общественные обсуждения проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» проходят с 5 по 13 ноября.